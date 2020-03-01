В Америке прознали об изобретательности российского премьера

Михаил Мишустин нарушил традицию и ввел для кабинета министров новое правило, чтобы добиться лучших результатов. Теперь совещания, по информации источников американских журналистов, начинаются в 9 утра, что по московским меркам – практически "на рассвете".

Американское агентство Bloomberg, которое стало первоисточником предоставленной информации, сообщает, что новый премьер-министр РФ показал себя хорошим управленцем, находясь на посту руководителя Федеральной налоговой службы, который занимал 10 лет.

Михаил Мишустин возглавил российское правительство в январе 2020 года. Главной задачей кабинета министров он назвал укрепление и развитие экономики страны.

Напомним, что предшественником Мишустина на посту премьера был Дмитрий Медведев. Он 15 января объявил об отставке правительства РФ в полном составе. Политологи долгое время строили теории относительно того, почему так вышло, однако реальную причину ухода команды Медведева назвал телеведущий Владимир Соловьев.