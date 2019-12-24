Для приготовления праздничного блюда понадобится всего 4 продукта

Через несколько дней россиян ждет Новый год. И, естественно, каждая хозяйка, хочет удивить в этот праздничный день родных и близких чем-то вкусненьким. "Утро" делится простым рецептом салата.

Порадовать гостей 1 января можно не только сложными салатами из деликатесов. Вот, например, "Рыжик" состоит всего из четырех недорогих продуктов, которые есть в каждом магазине. А на вкус блюдо – пальчики оближешь.

Итак, для приготовления салата понадобится по 200 г. моркови по-корейски (ее можно сделать дома), консервированной кукурузы, 150 г куриной грудки и 2 - 3 маринованных огурчика.

Последние нарезаются кубиками, после чего все ингредиенты смешиваются, и салат заправляется майонезом, советует автор Яндекс Дзен канала "Оля готовит".

Ранее "Утро" поделилось рецептом необычной закуски. Куриные "Мандаринки" оценят даже самые требовательные к меню гости.