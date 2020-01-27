Необычное сочетание ингредиентов приятно удивит гостей

К приходу гостей или семейному ужину на стол можно подать необычный салат с сухариками и сыром. Это блюдо готовится всего из трех ингредиентов, но обладает изысканным вкусом благодаря интересному сочетанию продуктов.

Для сытного салата понадобятся 2 плавленых сырка, 3 – 4 соленых огурца,40 г сухариков, чеснок, майонез.

Способ приготовления:

В первую очередь, необходимо натереть плавленый сыр на крупной терке. Чтобы это было проще сделать, предварительно сырки лучше положить на 15 – 20 минут в морозильную камеру. Соленые огурцы нарезать крупными кусочками – кубиками или четвертинками – и отправить в общую емкость.

Чеснок мелко натереть или пропустить через специальный пресс – понадобится два зубчика, однако можно добавить и больше, чтобы добиться более пикантного вкуса блюда. Затем к остальным продуктам необходимо высыпать сухари, подойдут любые.

Салат заправить майонезом, при желании можно добавить специи и все тщательно перемешать. Однако из-за огурцов солить блюдо дополнительно, скорее всего, не понадобится, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Рецепты вкусных салатов".

Салат с сыром и солеными огурцами готов, можно подавать к столу. Такое блюдо лучше съедать сразу, чтобы сухари оставались хрустящими, поэтому и добавлять их нужно только перед подачей.

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