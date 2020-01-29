Изысканное блюдо никого не оставит равнодушным

Чтобы удивить близких на праздничном застолье или семейном ужине, можно приготовить необычный многослойный салат "Арарат". Рецепт этого армянского блюда довольно прост: с приготовлением его справится каждая хозяйка. Однако благодаря экзотическому сочетанию ингредиентов, оно несомненно привлечет все внимание гостей и станет главным блюдом стола.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

грецкий орех – 200 г

чернослив – 250 г

гранат – 1 шт.

сыр – 300 г

чеснок, майонез, греческий йогурт, соль и перец.

Способ приготовления:

Отварить куриное филе и нарезать небольшими кубиками. Перемешать в миске с двумя зубчиками измельченного чеснока, солью, перцем и ненадолго оставить, чтобы мясо пропиталось.

В это время необходимо разобрать на зерна гранат и нарезать грецкий орех не слишком мелкими кусочками, чтобы он чувствовался в блюде. Для заправки в отдельной емкости смешать майонез и греческий йогурт. Теперь можно собирать слоеный салат.

На дно глубокой тарелки выложить кусочки курицы и смазать слой заправкой. Затем выложить грецкие орехи, также смазать их майонезом с йогуртом, а сверху посыпать зернами граната. Следующим слоем – тертый сыр и снова заправка, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Все мы разные". Далее снова выложить отварную курицу, смазанную йогуртом и майонезом. Завершающий слой блюда будет состоять из мелко нарезанного чернослива.

Слоеный салат "Арарат" готов! Перед подачей блюдо можно украсить сеточкой из майонеза, зернами граната или зеленью.

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