"Арарат": рецепт многослойного салата
Чтобы удивить близких на праздничном застолье или семейном ужине, можно приготовить необычный многослойный салат "Арарат". Рецепт этого армянского блюда довольно прост: с приготовлением его справится каждая хозяйка. Однако благодаря экзотическому сочетанию ингредиентов, оно несомненно привлечет все внимание гостей и станет главным блюдом стола.
Ингредиенты:
куриное филе – 500 г
грецкий орех – 200 г
чернослив – 250 г
гранат – 1 шт.
сыр – 300 г
чеснок, майонез, греческий йогурт, соль и перец.
Способ приготовления:
Отварить куриное филе и нарезать небольшими кубиками. Перемешать в миске с двумя зубчиками измельченного чеснока, солью, перцем и ненадолго оставить, чтобы мясо пропиталось.
В это время необходимо разобрать на зерна гранат и нарезать грецкий орех не слишком мелкими кусочками, чтобы он чувствовался в блюде. Для заправки в отдельной емкости смешать майонез и греческий йогурт. Теперь можно собирать слоеный салат.
На дно глубокой тарелки выложить кусочки курицы и смазать слой заправкой. Затем выложить грецкие орехи, также смазать их майонезом с йогуртом, а сверху посыпать зернами граната. Следующим слоем – тертый сыр и снова заправка, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Все мы разные". Далее снова выложить отварную курицу, смазанную йогуртом и майонезом. Завершающий слой блюда будет состоять из мелко нарезанного чернослива.
Слоеный салат "Арарат" готов! Перед подачей блюдо можно украсить сеточкой из майонеза, зернами граната или зеленью.
Ранее "Утро" поделилось рецептом мясного салата "Аленушка".
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