Настоящая экзотика: легкий азиатский салат с шампиньонами
Отличной заменой приевшимся салатам с майонезом станет необычное блюдо на основе соевого соуса. Экзотическое яство готовится просто и легко, поэтому подойдет не только для приема гостей, но и для семейного ужина.
Ингредиенты: куриные желудки – 500 г, шампиньоны свежие – 400 г, репчатый лук 2 – 3 шт., свежая морковь – 2 шт., соевый соус – 2 ст. л., растительное масло, яблочный уксус, чеснок.
Способ приготовления:
Рецепт этого салата очень прост: куриные желудки заранее отварить и дать им остыть. Затем нарезать мясо соломкой. Свежие шампиньоны очистить и нарезать небольшими полукольцами. Так же пошинковать лук. Морковь натереть на специальной терке для корейской моркови, чтобы она приняла вид длинной и тонкой соломки. Для этого также можно воспользоваться и обычной овощечисткой.
Когда все овощи нарезаны, необходимо их приготовить. Для этого каждый ингредиент обжарить на растительном масле, но по отдельности – сначала грибы, затем курицу, а после лук с морковью, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Кулинарная династия". Далее для приготовления салата все продукты перемешать между собой, добавить молотый кориандр или любые другие специи по вкусу.
Для приготовления заправки для салата нужно в отдельную емкость выдавить через пресс чеснок – будет достаточно двух зубчиков. К нему, следуя рецепту, добавить соевый соус и немного яблочного уксуса. Тщательно перемешать смесь и заправить ею салат.
После того как блюдо немного настоится в холодильнике, его можно подавать к столу.
Ранее "Утро" поделилось рецептом салата со свеклой "Норвежский каприз".
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