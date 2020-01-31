Сытное блюдо состоит только из 5 продуктов

Приготовить быстрый и вкусный обед на всю семью бывает непросто, однако эту задачу легко решит сытный салат с курицей и чесночным соусом. Все ингредиенты можно купить – их останется лишь нарезать и подать к столу. Этот простой салат можно подать и как отличное дополнение к любому обеду, и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты: копченая куриная грудка – 200 г, Капуста китайская – 200 г, кукуруза консервированная – 1 банка, яйца – 3 шт., сухарики – 50 г, чеснок, майонез,

Способ приготовления:

Прежде чем собирать салат, необходимо подготовить все ингредиенты. Для начала – сварить яйца вкрутую. Сухарики можно купить в магазине, а можно сделать их самостоятельно. Рецепт приготовления сухариков очень прост: нужно нарезать хлеб небольшими кубиками и обжарить его с солью на сковороде до образования хрустящей корочки.

Курицу, яйца и капусту нарезать небольшими кусочками и поместить в общую тарелку. К продуктам добавить консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость. Далее нужно приготовить заправку для салата: для этого в емкость с майонезом выдавить чеснок через пресс, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Папа дома". Заправить блюдо получившимся соусом и тщательно перемешать все ингредиенты.

Салат готов! Перед подачей блюдо посыпать сухарями и, по желанию, зеленью.

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