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Запеченная телятина с айвой: фирменный рецепт от Аллегровой

Запеченная телятина с айвой: фирменный рецепт от Аллегровой
Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кулинарный шедевр от артистки легко приготовит каждый

Немногие знают, что Ирина Аллегрова при своих вокальных талантах еще и обожает готовить. Певица часто радует кулинарными шедеврами близких, а многие рецепты она унаследовала от матери.

"Утро" делится фирменным рецептом запеченной в духовке телятины от Аллегровой.

Ингредиенты:

Телятина 500 – 600 г
Айва 1 – 2 шт.
Грецкие орехи, сахар, сливочное масло, специи.

Способ приготовления:

Несмотря на оригинальность этого блюда, готовить его довольно просто: Аллегрова не раз признавалась, что предпочитает рецепты на скорую руку. Для приготовления телятины необходимо взять ровный кусок мяса и слегка обжарить или запечь его, не доводя до готовности.

В это время вычистить из айвы сердцевину и плотно нафаршировать плод грецкими орехами. Сверху добавить щепотку сахара и небольшой кусок сливочного масла, делится рецептом горячего блюда автор Яндекс.Дзен-канала "Вся правда о еде".

Мясо и фаршированную айву выложить на противень, накрыть фольгой и поставить в духовку. При желании в блюдо можно добавить любимые специи. Довести мясо до готовности и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом закуски из слоеного теста с мясной начинкой.

Карина СИРАЗОВА

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