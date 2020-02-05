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Избавит от лишнего: рецепт салата для мгновенного похудения

Избавит от лишнего: рецепт салата для мгновенного похудения
Фото: pixabay.com
Сочное блюдо принесет пользу организму

Сбросить несколько лишних килограммов без вреда для здоровья и жестких ограничений в еде довольно просто. Не только похудеть, но и очистить организм поможет сочный салат с яблоком и овощами. Он готовится всего из трех продуктов, которые запросто найдутся в доме, и содержит массу полезных веществ.

При условии ежедневно заменять таким салатом ужин за неделю можно потерять от двух килограммов. Есть же диетическое блюдо нужно в течение месяца.

Ингредиенты:

Яблоко - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Редька - 1 шт.
Лимон - 0,5 шт.,
Растительное масло - 1 ч. л.

Способ приготовления:

Рецепт этого очищающего салата очень прост, а готовится блюдо не более 5 минут. Необходимо мелко натереть яблоко, редьку и морковь, а затем отправить продукты в салатник. Далее выжать сок половины лимона и заправить растительным маслом. Автор Яндекс.Дзен-канала "Постная Кухня" советует использовать льняное, так как оно наиболее полезное.

Затем посыпать салат для похудения щепоткой соли для вкуса, но можно обойтись и без нее. Тщательно перемешать все ингредиенты и отправить блюдо в холодильник на 15 минут.

Вкусный и полезный очищающий салат готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом диетического овощного салата. и предложило сбросить до 17 кг за месяц.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ржущий гость
Ответить
17 кг за месяц? Это ж скока морквы сожрать надо?
Пишите нормальный рецепт.
1 л кефира, 1 кг соленых огурцов, 0,5 кг сливы
Ставим кефир на батарею на неделю. Снимаем, цедим кружку. Пьем. Закусываем огурцами. Полируем сливами.
Мчим в толчок. Скидываем 5 кг за заход. За сутки делаем 3-4 захода. Через неделю выходим на пляж, поигрывая мышцами на заднице))). И покоряя всех синяками под глазами.
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