Избавит от лишнего: рецепт салата для мгновенного похудения
Сбросить несколько лишних килограммов без вреда для здоровья и жестких ограничений в еде довольно просто. Не только похудеть, но и очистить организм поможет сочный салат с яблоком и овощами. Он готовится всего из трех продуктов, которые запросто найдутся в доме, и содержит массу полезных веществ.
При условии ежедневно заменять таким салатом ужин за неделю можно потерять от двух килограммов. Есть же диетическое блюдо нужно в течение месяца.
Ингредиенты:
Яблоко - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Редька - 1 шт.
Лимон - 0,5 шт.,
Растительное масло - 1 ч. л.
Способ приготовления:
Рецепт этого очищающего салата очень прост, а готовится блюдо не более 5 минут. Необходимо мелко натереть яблоко, редьку и морковь, а затем отправить продукты в салатник. Далее выжать сок половины лимона и заправить растительным маслом. Автор Яндекс.Дзен-канала "Постная Кухня" советует использовать льняное, так как оно наиболее полезное.
Затем посыпать салат для похудения щепоткой соли для вкуса, но можно обойтись и без нее. Тщательно перемешать все ингредиенты и отправить блюдо в холодильник на 15 минут.
Вкусный и полезный очищающий салат готов. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом диетического овощного салата. и предложило сбросить до 17 кг за месяц.
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