Ароматное блюдо можно готовить с любой начинкой

Чтобы порадовать близких во время чаепития, можно подать на стол аппетитный творожный пирог. Необычное сочетание хрустящего теста и нежной начинки придает выпечке необычный вкус, а подойдет такое блюдо не только для семейного завтрака или обеда, но и для праздничного застолья.

Ингредиенты:

Мука – 200 г,

Сливочное масло – 70 г,

Сахар – 100 г,

Сливки – 60 мл,

Творог – 200 г,

Яйцо – 1 шт.,

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала необходимо замесить тесто. Для этого нужно натереть холодное сливочное масло, добавить к нему разрыхлитель и 50 г сахара. Когда масса станет однородной, вмешать 20 мл жирных сливок и взбитое яйцо. Все ингредиенты тщательно перемешать ложкой, выместить тесто и убрать его в морозильник на час.

В это время необходимо заняться приготовлением начинки для пирога. Она может быть творожной, ягодной, шоколадной или любой другой. Для творожной нужно смешать около 40 мл сливок, 50 г сахара и 200 г творога.

Пирог почти готов, осталось лишь поместить его в форму и запечь. Замороженное тесто натереть и разделить на две части. Форму для выпекания смазать сливочным маслом или выстелить пергаментов и распределить по ней первую часть теста. Следующим слоем равномерно выложить творожную начинку и накрыть остатком тертого теста.

Блюдо выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-40 минут до готовности. Когда пирог остынет, его можно вынуть из формы. Перед подачей украсить блюдо сахарной пудрой или свежими ягодами.

Творожный пирог готов. Приятного аппетита!

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