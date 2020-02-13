Ароматная выпечка поможет практичным хозяйкам пустить в дело залежалый продукт

Приготовление лимонного пирога к чаю не требует кулинарной сноровки. Девиц рецепта: просто, быстро и вкусно. На выходе получается выпечка, которая просто во рту тает. Не зря пирог называется "Неженка". Убить двух зайцев стазу. В рецепте используются.

Для его приготовления используются переспелые лимоны. Таким образом, практичным хозяйкам удастся пустить в дело залежавшийся продукт и накормить всю семью ароматным лакомство.

Ингредиенты:

Сметана – 250 г

– 250 г Сливочное масло – 100 г

– 100 г Сода – 0,5 ч. л.

– 0,5 ч. л. Мука – 2 стакана

– 2 стакана Лимон – 2 шт.

– 2 шт. Сахар – 1 стакан

– 1 стакан Желток – 1 шт.

– 1 шт. Сахарная пудра – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

В сметану высыпаем соду и оставляем на пять минут. Туда же отправляем растопленное сливочное масло и тщательно перемешиваем до однородной массы.

Шаг 2

В общую емкость порционно добавляем муку, чтобы не допустить образования комочков. Замешиваем тесто и делим его напополам.

Шаг 3

Дольки лимона вместе с цедрой измельчаем в блендере в "кашицу" и засыпаем ее сахаром.

Шаг 4

Одну часть теста укладываем по дну формы для выпечки, вылепливая невысокие бортики. Затем распределяем по поверхности лимонный джем и накрываем оставшимся тестом. Для этого его следует размять руками.

Шаг 5

Если перед отправкой в духовку смазать заготовку пирога взбитым желтком, то выпечка получится с золотистой корочкой. Если есть желание, то сверху пирога можно нарисовать узор с помощью вилки.

Шаг 6

Пирог выпекается 30-40 мин. в разогретой до 180° С духовке. Золотистая корочка свидетельствует о его готовности. Приятного аппетита!

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