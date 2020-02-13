Исчезает во рту: рецепт лимонного пирога "Неженка"
Приготовление лимонного пирога к чаю не требует кулинарной сноровки. Девиц рецепта: просто, быстро и вкусно. На выходе получается выпечка, которая просто во рту тает. Не зря пирог называется "Неженка". Убить двух зайцев стазу. В рецепте используются.
Для его приготовления используются переспелые лимоны. Таким образом, практичным хозяйкам удастся пустить в дело залежавшийся продукт и накормить всю семью ароматным лакомство.
Ингредиенты:
- Сметана – 250 г
- Сливочное масло – 100 г
- Сода – 0,5 ч. л.
- Мука – 2 стакана
- Лимон – 2 шт.
- Сахар – 1 стакан
- Желток – 1 шт.
- Сахарная пудра – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
В сметану высыпаем соду и оставляем на пять минут. Туда же отправляем растопленное сливочное масло и тщательно перемешиваем до однородной массы.
Шаг 2
В общую емкость порционно добавляем муку, чтобы не допустить образования комочков. Замешиваем тесто и делим его напополам.
Шаг 3
Дольки лимона вместе с цедрой измельчаем в блендере в "кашицу" и засыпаем ее сахаром.
Шаг 4
Одну часть теста укладываем по дну формы для выпечки, вылепливая невысокие бортики. Затем распределяем по поверхности лимонный джем и накрываем оставшимся тестом. Для этого его следует размять руками.
Шаг 5
Если перед отправкой в духовку смазать заготовку пирога взбитым желтком, то выпечка получится с золотистой корочкой. Если есть желание, то сверху пирога можно нарисовать узор с помощью вилки.
Шаг 6
Пирог выпекается 30-40 мин. в разогретой до 180° С духовке. Золотистая корочка свидетельствует о его готовности. Приятного аппетита!
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