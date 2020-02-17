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Панкейки со щучьей икрой: рецепт авторского блюда на Масленицу

Панкейки со щучьей икрой: рецепт авторского блюда на Масленицу
Фото: пресс-служба
Пышные блины заменят классическую праздничную выпечку

На Масленицу можно готовить не только традиционные блюда – для празднования блинной недели отлично подойдут панкейки. Рецептом оригинального блюда поделился шеф-повар ресторана Charlie Юрий Манчук.

Ингредиенты:

  • Мука – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 500 мл
  • Сахар – 50 г
  • Разрыхлитель или гашеная сода – 10 г
  • Растительное масло – 70 г
  • Щучья икра – по вкусу
  • Лаймовая сметана – 50 г
  • Гранола – 10 г
  • Соль – по вкусу

Пошаговый рецепт панкейков с икрой:

Шаг 1

Рецепт этого авторского блюда очень прост. Для приготовления пышных блинов необходимо отделить желтки от белков. Охлажденные белки взбить отдельно с щепоткой соли до густой пены.

Шаг 2

Муку, молоко, сахар, яичные желтки и разрыхлитель взбить в одной емкости и лишь затем вмешать к остальным ингредиентам белки. Тесто для панкейков почти готово – осталось добавить растительного масла.

Шаг 3

Панкейки жарить на сковороде до золотистого цвета.

Шаг 4

Пышные блины почти готовы – осталось их лишь красиво подать. Для этого необходимо мелко натереть цедру лайма и смешать ее со сметаной. Панкейки сложить пирамидкой, полить соусом и украсить гранолой. Сверху выложить щучью икру.

Панкейки по авторскому рецепту готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом воздушных блинов на минералке и вкусной начинки к главному угощению на Масленицу.

Карина СИРАЗОВА

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