Панкейки со щучьей икрой: рецепт авторского блюда на Масленицу
На Масленицу можно готовить не только традиционные блюда – для празднования блинной недели отлично подойдут панкейки. Рецептом оригинального блюда поделился шеф-повар ресторана Charlie Юрий Манчук.
Ингредиенты:
- Мука – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 500 мл
- Сахар – 50 г
- Разрыхлитель или гашеная сода – 10 г
- Растительное масло – 70 г
- Щучья икра – по вкусу
- Лаймовая сметана – 50 г
- Гранола – 10 г
- Соль – по вкусу
Пошаговый рецепт панкейков с икрой:
Шаг 1
Рецепт этого авторского блюда очень прост. Для приготовления пышных блинов необходимо отделить желтки от белков. Охлажденные белки взбить отдельно с щепоткой соли до густой пены.
Шаг 2
Муку, молоко, сахар, яичные желтки и разрыхлитель взбить в одной емкости и лишь затем вмешать к остальным ингредиентам белки. Тесто для панкейков почти готово – осталось добавить растительного масла.
Шаг 3
Панкейки жарить на сковороде до золотистого цвета.
Шаг 4
Пышные блины почти готовы – осталось их лишь красиво подать. Для этого необходимо мелко натереть цедру лайма и смешать ее со сметаной. Панкейки сложить пирамидкой, полить соусом и украсить гранолой. Сверху выложить щучью икру.
Панкейки по авторскому рецепту готовы. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом воздушных блинов на минералке и вкусной начинки к главному угощению на Масленицу.
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