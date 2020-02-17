Защитники Отечества попросят добавки

Если до праздничного ужина осталось всего 20 минут, на помощь придет этот рецепт сочных отбивных. Вкуснейшее мясо готовится за короткое время, если под рукой будут всего несколько продуктов.

Ингредиенты:

600 г свинины

50 мл соевого соуса

1 ч.л. приправ/смеси перцев

3-4 ст.л. картофельного крахмала

масло для обжаривания

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Свинину разрезаем на продольные кусочки толщиной около 1 см. Нарезку отбиваем удобным методом и выкладываем на доску.

Шаг 2

В небольшой емкости или ступке измельчаем смесь перцев и промазываем куски мяса с обеих сторон. Для этого подойдут и другие приправы. Солить отбивные не нужно.

Шаг 3

Обваливаем свинину в картофельном крахмале, затем окунаем в соевый соус. Промазываем маслом сковороду и прогреваем поверхность.

Шаг 4

Мясо обжариваем с каждой стороны по 2-3 минуты на огне чуть выше среднего. Вкус корочки будет зависеть от сладости соевого соуса: от кисловатого до карамельного.

Отбивные получаются сочные внутри и хрустящие снаружи. Ранее "Утро" публиковало рецепт голени индейки в барбекю.

