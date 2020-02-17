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Карамельные отбивные: рецепт праздничного блюда на 23 февраля

Карамельные отбивные: рецепт праздничного блюда на 23 февраля
Фото: pixabay.com
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Если до праздничного ужина осталось всего 20 минут, на помощь придет этот рецепт сочных отбивных. Вкуснейшее мясо готовится за короткое время, если под рукой будут всего несколько продуктов.

Ингредиенты:

  • 600 г свинины
  • 50 мл соевого соуса
  • 1 ч.л. приправ/смеси перцев
  • 3-4 ст.л. картофельного крахмала
  • масло для обжаривания

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Свинину разрезаем на продольные кусочки толщиной около 1 см. Нарезку отбиваем удобным методом и выкладываем на доску.

Шаг 2

В небольшой емкости или ступке измельчаем смесь перцев и промазываем куски мяса с обеих сторон. Для этого подойдут и другие приправы. Солить отбивные не нужно.

Шаг 3

Обваливаем свинину в картофельном крахмале, затем окунаем в соевый соус. Промазываем маслом сковороду и прогреваем поверхность.

Шаг 4

Мясо обжариваем с каждой стороны по 2-3 минуты на огне чуть выше среднего. Вкус корочки будет зависеть от сладости соевого соуса: от кисловатого до карамельного.

Отбивные получаются сочные внутри и хрустящие снаружи. Ранее "Утро" публиковало рецепт голени индейки в барбекю.  

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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