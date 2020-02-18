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Сытный салат с яичными блинами на обед удивит семью

Сытный салат с яичными блинами на обед удивит семью
Кадр youtube.com
С приготовлением этого блюда справится любая хозяйка

Накормить всю семью сытным обедом очень просто – для этого можно подать на стол аппетитный салат с яичными блинами. Блюдо готовится быстро и обладает необычным вкусом, который, несомненно, удивит близких.

Ингредиенты для салата:

  • Салями – 200 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Зелень
  • Майонез
  • Крахмал – 2 ст. л.
  • Соль
  • Перец
  • Растительное масло

Пошаговый рецепт салата:

Шаг 1

Сначала необходимо приготовить яичные блины. Для этого тщательно взбить яйца с солью и крахмалом, пока смесь не станет однородной. Из полученного теста испечь несколько блинов и оставить их остывать.

Шаг 2

Чтобы приготовить простой и вкусный салат, нарезаем остальные ингредиенты. Сырую морковь и твердый сыр необходимо крупно натереть, а зелень и колбасу, наоборот, мелко нарезать.

Шаг 3

Получившиеся из яиц блины сворачиваем в рулет и тонко нарезаем. Затем все продукты кладем в глубокую тарелку и перемешиваем.

Шаг 4

Легкий салат почти готов, осталось лишь заправить его. Добавляем в блюдо майонез, соль и перец. Вместо майонеза можно использовать растительное масло или любую другую заправку по вкусу. Все ингредиенты тщательно перемешиваем.

Оригинальный салат с яичными блинами готов, можно подавать блюдо на стол. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" опубликовало рецепт праздничного салата с курицей.

Фоторепортаж
Быстрый салат удивит гостей на Новый год
Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

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