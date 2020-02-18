Сытный салат с яичными блинами на обед удивит семью
Накормить всю семью сытным обедом очень просто – для этого можно подать на стол аппетитный салат с яичными блинами. Блюдо готовится быстро и обладает необычным вкусом, который, несомненно, удивит близких.
Ингредиенты для салата:
- Салями – 200 г
- Морковь – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Зелень
- Майонез
- Крахмал – 2 ст. л.
- Соль
- Перец
- Растительное масло
Пошаговый рецепт салата:
Шаг 1
Сначала необходимо приготовить яичные блины. Для этого тщательно взбить яйца с солью и крахмалом, пока смесь не станет однородной. Из полученного теста испечь несколько блинов и оставить их остывать.
Шаг 2
Чтобы приготовить простой и вкусный салат, нарезаем остальные ингредиенты. Сырую морковь и твердый сыр необходимо крупно натереть, а зелень и колбасу, наоборот, мелко нарезать.
Шаг 3
Получившиеся из яиц блины сворачиваем в рулет и тонко нарезаем. Затем все продукты кладем в глубокую тарелку и перемешиваем.
Шаг 4
Легкий салат почти готов, осталось лишь заправить его. Добавляем в блюдо майонез, соль и перец. Вместо майонеза можно использовать растительное масло или любую другую заправку по вкусу. Все ингредиенты тщательно перемешиваем.
Оригинальный салат с яичными блинами готов, можно подавать блюдо на стол. Приятного аппетита!
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