С приготовлением этого блюда справится любая хозяйка

Накормить всю семью сытным обедом очень просто – для этого можно подать на стол аппетитный салат с яичными блинами. Блюдо готовится быстро и обладает необычным вкусом, который, несомненно, удивит близких.

Ингредиенты для салата:

Салями – 200 г

Морковь – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Твердый сыр – 100 г

Зелень

Майонез

Крахмал – 2 ст. л.

Соль

Перец

Растительное масло

Пошаговый рецепт салата:

Шаг 1

Сначала необходимо приготовить яичные блины. Для этого тщательно взбить яйца с солью и крахмалом, пока смесь не станет однородной. Из полученного теста испечь несколько блинов и оставить их остывать.

Шаг 2

Чтобы приготовить простой и вкусный салат, нарезаем остальные ингредиенты. Сырую морковь и твердый сыр необходимо крупно натереть, а зелень и колбасу, наоборот, мелко нарезать.

Шаг 3

Получившиеся из яиц блины сворачиваем в рулет и тонко нарезаем. Затем все продукты кладем в глубокую тарелку и перемешиваем.

Шаг 4

Легкий салат почти готов, осталось лишь заправить его. Добавляем в блюдо майонез, соль и перец. Вместо майонеза можно использовать растительное масло или любую другую заправку по вкусу. Все ингредиенты тщательно перемешиваем.

Оригинальный салат с яичными блинами готов, можно подавать блюдо на стол. Приятного аппетита!

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