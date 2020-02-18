Закуска из СССР: быстрый рецепт блюда с грибами
В преддверии праздничных дней 23 февраля и 8 марта многие хозяйки ищут оригинальные рецепты вкусных и быстрых блюд для застолья. Гостей можно порадовать аппетитной закуской, популярной еще в СССР. Фаршированные яйца с грибами готовятся просто и быстро, при этом не нужно покупать много продуктов – хватит всего четырех.
Ингредиенты для закуски:
- Яйца – 8 шт.
- Грибы – 250 г
- Лук – 1 шт.
- Сметана – 1 ч. л.
- Сливочное масло
- Соль
Пошаговый рецепт фаршированных яиц:
Шаг 1
Сначала варим яйца вкрутую, очищаем их и оставляем остывать. Тем временем приступаем к приготовлению начинки для этой простой закуски.
Шаг 2
Грибы слегка отварить, а затем обжарить с луком на сливочном масле до готовности. Будущую начинку посолить, по желанию добавить перец и измельчить в блендере.
Шаг 3
Яйца разрезать пополам и вытащить из них желтки. Смешать их с ложкой сметаны и измельченными грибами. Сметану также можно заменить плавленым сыром или майонезом. Кроме того, в рецепт фаршированных яиц можно добавить чеснок, свежую зелень или любые другие ингредиенты.
Шаг 4
Начинку выложить в центр каждого яичного белка. Простая закуска готова! Перед подачей праздничное блюдо можно украсить укропом или листьями салата.
Приятного аппетита!
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