Для приготовления фаршированных яиц понадобятся всего 4 продукта

В преддверии праздничных дней 23 февраля и 8 марта многие хозяйки ищут оригинальные рецепты вкусных и быстрых блюд для застолья. Гостей можно порадовать аппетитной закуской, популярной еще в СССР. Фаршированные яйца с грибами готовятся просто и быстро, при этом не нужно покупать много продуктов – хватит всего четырех.



Ингредиенты для закуски:

Яйца – 8 шт.

Грибы – 250 г

Лук – 1 шт.

Сметана – 1 ч. л.

Сливочное масло

Соль

Пошаговый рецепт фаршированных яиц:

Шаг 1

Сначала варим яйца вкрутую, очищаем их и оставляем остывать. Тем временем приступаем к приготовлению начинки для этой простой закуски.

Шаг 2

Грибы слегка отварить, а затем обжарить с луком на сливочном масле до готовности. Будущую начинку посолить, по желанию добавить перец и измельчить в блендере.

Шаг 3

Яйца разрезать пополам и вытащить из них желтки. Смешать их с ложкой сметаны и измельченными грибами. Сметану также можно заменить плавленым сыром или майонезом. Кроме того, в рецепт фаршированных яиц можно добавить чеснок, свежую зелень или любые другие ингредиенты.

Шаг 4

Начинку выложить в центр каждого яичного белка. Простая закуска готова! Перед подачей праздничное блюдо можно украсить укропом или листьями салата.

Приятного аппетита!

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