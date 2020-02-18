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Закуска из СССР: быстрый рецепт блюда с грибами

Закуска из СССР: быстрый рецепт блюда с грибами
Кадр youtube.com
Для приготовления фаршированных яиц понадобятся всего 4 продукта

В преддверии праздничных дней 23 февраля и 8 марта многие хозяйки ищут оригинальные рецепты вкусных и быстрых блюд для застолья. Гостей можно порадовать аппетитной закуской, популярной еще в СССР. Фаршированные яйца с грибами готовятся просто и быстро, при этом не нужно покупать много продуктов – хватит всего четырех.

Ингредиенты для закуски:

  • Яйца – 8 шт.
  • Грибы – 250 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана – 1 ч. л.
  • Сливочное масло
  • Соль

Пошаговый рецепт фаршированных яиц:

Шаг 1

Сначала варим яйца вкрутую, очищаем их и оставляем остывать. Тем временем приступаем к приготовлению начинки для этой простой закуски.

Шаг 2

Грибы слегка отварить, а затем обжарить с луком на сливочном масле до готовности. Будущую начинку посолить, по желанию добавить перец и измельчить в блендере.

Шаг 3

Яйца разрезать пополам и вытащить из них желтки. Смешать их с ложкой сметаны и измельченными грибами. Сметану также можно заменить плавленым сыром или майонезом. Кроме того, в рецепт фаршированных яиц можно добавить чеснок, свежую зелень или любые другие ингредиенты.

Шаг 4

Начинку выложить в центр каждого яичного белка. Простая закуска готова! Перед подачей праздничное блюдо можно украсить укропом или листьями салата.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрой закуски с фасолью по-корейски.

Фоторепортаж
Шедевр: экспресс-закуска к праздничному столу
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Карина СИРАЗОВА

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