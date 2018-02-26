Жене Аршавина простили уголовщину

Полиция не нашла доказательства угроз

Супруга футболиста избежала сурового наказания. В Казахстане закрыли уголовное дело, возбужденное в отношении Алисы.

Основанием для статьи "Угроза" стало признание модели Ольги Семеновой. Она утверждала, что Алиса поинтересовалась, почему она обнималась с Андреем, однако ответ не устроил жену футболиста.

"Она представилась сотрудником ФСБ, сказала, что отрежет мне пальцы, чтобы я не тусовалась ни с кем и нигде", – сказала Семенова.

В полиции, однако, рассмотрев все обстоятельства дела, заявили, что наказание за оскорбления, унижения чести и достоинства через соцсети можно понести, только если "жертва" подаст жалобу в суд "о привлечении лица к уголовной ответственности", передает РИА "Новости".

При этом Алиса попала и в другой скандал. С ее телефона поступила угроза стюардессе якобы от имени Следственного комитета. В этих SMS жена футболиста также называлась майором ФСБ.

За два дня до этого Аршавину с двумя детьми сняли с борта самолета "Аэрофлота" за неподчинение требованиям экипажа. Как было записано в рапорте старшего бортпроводника, женщина грубо нарушала требования безопасности во время подготовки к взлету и не реагировала на замечания стюардов. Да еще и бравировала званием майора ФСБ.

Из-за дебоширки был на два часа задержан вылет в Алма-Ату. При этом полицейские ограничились воспитательной беседой, после чего Алиса улетела в пункт назначения другим рейсом.