Бузову выгнали из театра
Телезвезда Ольга Бузова, активно покоряющая российскую поп-сцену вынуждена была отменить запланированный в Саратове концерт.
Как сообщают Dni.ru, в этом волжском городе Бузова 5 апреля собиралась блистать в театре оперы и балета. По слухам, билеты на концерт улетали со свистом.
Однако не всем в Саратове пришелся по вкусу звездный выбор певицы. Член Общественной палаты региона Саратовской области Михаил Волков пришел в негодование от того, что в местном театре будет петь какая-то Бузова, и концерт отменили.
"Ольга Бузова не будет выступать в театре оперы и балета. Много было негативных отзывов, и они были услышаны... Есть места, где Бузова может растить свое эго и умножать фолловеров. Все ДК на окраинах будут рады", – сообщил Волков на своей страничке в одной из социальных сетей, правда, потом удалил пост, передает "Лента.ру".
По данным источника, петь на окраине Ольга не захотела и решила вообще отменить свой саратовский концерт.
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