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Бузову выгнали из театра

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Звезду российской сцены не пустили в театральное святилище

Телезвезда Ольга Бузова, активно покоряющая российскую поп-сцену вынуждена была отменить запланированный в Саратове концерт.

Как сообщают Dni.ru, в этом волжском городе Бузова 5 апреля собиралась блистать в театре оперы и балета. По слухам, билеты на концерт улетали со свистом.

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Однако не всем в Саратове пришелся по вкусу звездный выбор певицы. Член Общественной палаты региона  Саратовской области Михаил Волков пришел в негодование от того, что в местном театре будет петь какая-то Бузова, и концерт отменили.

"Ольга Бузова не будет выступать в театре оперы и балета. Много было негативных отзывов, и они были услышаны... Есть места, где Бузова может растить свое эго и умножать фолловеров. Все ДК на окраинах будут рады", – сообщил Волков на своей страничке в одной из социальных сетей, правда, потом удалил пост, передает "Лента.ру".

По данным источника, петь на окраине Ольга не захотела и решила вообще отменить свой саратовский концерт.

Валентина МАЙОРОВА
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