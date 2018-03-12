Появилось предсмертное завещание Табакова
Незадолго до смерти Олега Табакова было опубликовано его завещание, в котором он назвал имя своего преемника.
Письмо было опубликовано кинокритиком Дмитрием Савельевым. Как следует из текста, на месте художественного руководителя МХТ Табаков видел своего бывшего помощника Евгения Писарева, а ныне – руководителя драматического театра имени Пушкина.
Однако по словам самого Писарева, он впервые слышит об этом письме.
В последнее время чаще всего в контексте преемничества звучало имя Владимира Машкова, любимого ученика мэтра и друга его семьи. Но сам актер отказался от комментариев.
"Могу сказать только одно – что я ежедневно поддерживаю связь с семьей Олега Павловича. Верю, что он поправится и будет жить больше 100 лет", – сказал Машков.
К сожалению, сегодня Олега Табакова не стало.
Актер МХТ Игорь Верник прокомментировал информацию о том, что Табаков оставил письмо в котором якобы указано имя его преемника. "Нет, я ничего не знаю об этом письме", – приводит слова Верника издание "МК". По словам ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, которого СМИ называют возможным преемником Олега Павловича, обсуждать такие вещи до похорон – не по-христиански.
Прах Олега Табакова упокоится на Новодевичьем кладбище. Прощание с артистом пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова. Место отпевания пока не выбрано, может быть обряд пройдет в Храме Христа Спасителя, сообщил Телеграм-канал Mash.
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