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Сын Табакова высказался о скандале на похоронах отца

Антон Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Смерть великого артиста не сплотила его семью

Настоящая драма разыгралась на похоронах художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова. Его старшая дочь Александра не пришла проститься с отцом. Говорят, она не смогла простить того, что Табаков ушел из семьи, выбрав Марину Зудину.

Не было на прощании и Людмилы Крыловой, первой супруги артиста, а вот старший сын Олега Павловича Антон Табаков на похоронах был рядом со вдовой артиста и ее детьми, Павлом и Машей. "Каждый человек поступает так, как считает нужным. Ни в коей мере не защищаю и не оправдываю, но уважаю ее позицию. Раз она поступила так – у нее были на это свои причины", – приводит слова Табакова-младшего StarHit .

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Отвечая на вопрос, собирается ли он претендовать на имущество отца, Антон Табаков заявил, что не собирается заниматься этими вопросами. "Понимаете, у меня умер папа, и я об этом сильно сожалею. Я тоскую по нему, а не по его движимому или недвижимому имуществу или чему-то материальному", – объяснил Антон Олегович. Старший сын Олега Павловича – успешный, состоявшийся мужчина, сейчас он живет в Париже.

По слухам, Табаков оставил после себя солидное наследство, в том числе несколько квартир в Москве и счета в банках. Журналисты подсчитали, что ежемесячный доход Олега Павловича был около 2 млн рублей. Источники из окружения артиста сообщали, что Табаков завещал все своей второй супруге, Марине Зудиной. Сама Зудина говорит, что данные о наследстве мужа, которые растиражированы в СМИ, не соответствуют действительности. 

Валентина МАЙОРОВА
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