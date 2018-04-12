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Отпуск закончился, и Анастасия вернулась домой. Больше она (пока) не будет позировать голышом на тайских пляжах. Об этом сама Волочкова сообщила в соцсети, подкрепив свои слова снимками.
"Дома", – подписано одно из таких фото. Есть и видео с любимцем балерины – котом Лакки.
Однако пора и за "дела" приниматься. "После солнца и моря волосы нуждаются в восстановлении. Я знаю секретное место на Рублевке и заехала именно туда", – сообщила Волочкова.
И о гардеробе она тоже подумала, ведь "в Москву приходит весна", отметила артистка. Оказалось, что об одежде Настя позаботилась заранее – она "заказала себе стильную курточку модного пудрового цвета".
Однако появился на странице красотки и снимок, вызвавший недовольство подписчиков. На нем Волочкова предстала завернутой в постельное белье, назвав это так: "Домашнее утро. Венеция".
Чего только на снимке не увидели! Но самое ужасное – это "опухшее лицо", за что Анастасии сразу приписали серьезное злоупотребление выпивкой.
Одни злопыхатели поглумились: "Утро, похмелье, Венеция на покрывале. И минералка – неотъемлемая часть. Алкольвица". Другие и вовсе сравнили балерину с намотанным на ней пододеяльником, отмечает EG.RU.
Ох уж эта Настя!..
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