Вайкуле закроют дорогу в Россию

Над известной артисткой из Латвии повис дамоклов меч

На прошлой неделе разразился громкий скандал из-за высказывания певицы о Крыме. Отказ Лаймы гастролировать по городам на полуострове поразил многих ее поклонников. А в правоохранительных органах РФ решили установить законность концертной деятельности Вайкуле на территории нашей страны.

Зарубежные артисты, приезжающие в Россию выступать, должны соблюдать несколько правил, сообщил StarHit руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве Александр Хаминский.

К ним относятся "оформление рабочей визы с указанием цели поездки, представление в консульское учреждение МИД РФ контракта на выступление с точной суммой вознаграждения и уплата налогов со всех гонораров, даже получаемых наличными".

Если будет установлено, что Вайкуле нарушила хоть одно из этих требований, ее строго накажут. Кроме того, что артистке придется выплатить штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб. и она будет выслана из нашей страны, ей могут запретить выступать в России.

Лайма пока не комментировала интерес к ней МВД РФ. До этого она говорила, что очень удивлена такой реакцией на ее слова о Крыме, ведь никого не хотела обидеть и тем более не собиралась выражать плохое отношение к России, которую давно и сильно любит.

