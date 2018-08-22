Краско бросит молодую жену

Здоровье
- От ранней смерти спасет особый напиток
- Найден рецепт мужского долголетия
- Дольше и лучше: что нужно для идеального секса
Он обязательно разведется с Натальей Шевель. Об этом рассказал сам Иван Иванович.
"Вопрос нашего с ней расставания неизбежен", – заявил Краско сайту "Комсомольская правда". И добавил, что этот его брак – эксперимент с его стороны, "такой педагогический ход".
Знаменитый актер, по его словам, просто хотел помочь девушке. И будет продолжать это делать, пока Наталья не встанет на ноги. А пока они созваниваются, общаются, и пожилой муж знает обо всем, что происходит у его молодой жены
Кроме того, четвертая супруга с самого начала семейной жизни наотрез отказалась рожать ему ребенка. "Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права", – отметил Иван Иванович. Но добавил, что если бы появился малыш, то вопрос с квартирой он бы решил.
Краско не останется один, он будет жить с предыдущей женой – Натальей Вяль, – которая, кстати, не против принять его обратно. И он вернется "к матери своих детей", так как это "сейчас самое важное".
Он бы вряд ли развелся с нею, но тогда Наталья Николаевна познакомилась с другим мужчиной. Краско назвал это не изменой, так как супруга позже признала свою ошибку и сказала, что он "лучший мужчина в ее жизни". К тому же они обвенчаны, "то есть перед церковью до сих пор женаты"
Иван Краско и Наталья Шевель поженились всего три года назад. Однако вот уже три месяца они не живут вместе. И все это время молодая жена актера путешествует по миру одна.
На глазах у пассажиров загорелся двигатель
Эксперты обсуждают намеки Турчинова