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Краско бросит молодую жену

Фото:Интерпресс/ТАСС
Актер уходит к матери своих детей

Он обязательно разведется с Натальей Шевель. Об этом рассказал сам Иван Иванович.

"Вопрос нашего с ней расставания неизбежен", – заявил Краско сайту "Комсомольская правда". И добавил, что этот его брак – эксперимент с его стороны, "такой педагогический ход".

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Знаменитый актер, по его словам, просто хотел помочь девушке. И будет продолжать это делать, пока Наталья не встанет на ноги. А пока они созваниваются, общаются, и пожилой муж знает обо всем, что происходит у его молодой жены

Кроме того, четвертая супруга с самого начала семейной жизни наотрез отказалась рожать ему ребенка. "Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права", – отметил Иван Иванович. Но добавил, что если бы появился малыш, то вопрос с квартирой он бы решил. 

Краско не останется один, он будет жить с предыдущей женой – Натальей Вяль, – которая, кстати, не против принять его обратно. И он вернется "к матери своих детей", так как это "сейчас самое важное".

Он бы вряд ли развелся с нею, но тогда Наталья Николаевна познакомилась с другим мужчиной. Краско назвал это не изменой, так как супруга позже признала свою ошибку и сказала, что он "лучший мужчина в ее жизни". К тому же они обвенчаны, "то есть перед церковью до сих пор женаты"

Иван Краско и Наталья Шевель поженились всего три года назад. Однако вот уже три месяца они не живут вместе. И все это время молодая жена актера путешествует по миру одна.

Полина ДОРОЖКИНА
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