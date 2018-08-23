На передаче известного телеведущего разразился громкий скандал

Шоу "Привет, Андрей!" сорвано. И виновата в этом известная артистка. Собирались 16 августа сделать целую программу, посвященную ей, но съемки пришлось отменить. Поползли слухи, что теперь Малахов считает Королеву одним из своих заклятых врагов.

При этом они всегда были дружны. Андрей не раз признавался, что очень любит песню "Желтые тюльпаны" в исполнении Натальи. И даже маме артистки Людмиле Порывай именно Малахов предложил начать карьеру на телевидении.

И вот сейчас дружба врозь. Из-за того, что Королева в самый последний момент сорвала важную съемку, затеянную ради нее.

Устроить этакий телебенефис Наташи решили неспроста. В мае у певицы был небольшой юбилей. К тому же программе с ее участием, по мнению Андрея, обеспечены сумасшедшие рейтинги, так как Королеву обожают все.

Однако праздника не получилось.

На программе должны были не только разговоры с главной героиней идти, но она еще должна была выступать. "Наташе предложили петь песни исключительно Игоря Николаева, но она заявила, что хочет исполнять только новые хиты. Ей отказали, потому что формат программы этого не предполагает. Королева поняла, что ей на уступки идти не хотят, топнула ногой и сказала: "Тогда я совсем не приду", – рассказали источники "Собеседнику".

Вот и остались все приглашенные гости не у дел. И мама артистки, прилетевшая специально для этого из Америки, и знаменитые друзья Наташи – юморист Владимир Винокур, певец Стас Михайлов и композитор Игорь Николаев, который якобы тоже собирался поздравить Королеву в эфире, о чем даже заявил общим знакомым.

А сама "виновница торжества" ничего скандального в сложившейся ситуации не видит. Артистка назвала совершенно другую причину отмены съемки программы в последний момент.

По словам певицы, "произошла загвоздка с гостями". Так как все ее друзья сейчас на отдыхе, собрать их было бы очень трудно, пояснила Наташа. А редакторы программы сказали, что если не наберут гостей, то перенесут съемки на осень. Поэтому так и произошло.

И исполнять песни Николаева, которые сделали ее большой звездой, Королева, по ее словам, не отказывалась. А вот в том, что бывший муж хотел участвовать этой передаче, она сильно сомневается.

"Он никогда не ходит на съемки, связанные со мной. Это его позиция. То, что редакторы его звали и он сильно хотел прийти – миф", – заявила Наташа.

Но, несмотря ни на что, экс-супруги прекрасно общаются. А "если какие-то люди захотели нас поссорить накануне моего бенефиса в Кремле, который состоится 20 октября, то пусть это будет на их совести", – отметила артистка.

Из-за своего нового шоу Андрей Малахов испортил отношения с некоторыми звездами. Не так давно Алла Пугачева обматерила его за то, что он в эфире обсуждал с Сергеем Челобановым интимные подробности ее жизни. На той программе говорили даже, что Сергей может являться настоящим отцом Лизы и Гарри Галкиных. Примадонна пришла в бешенство, обматерила известного ведущего по телефону и назвала его подонком.