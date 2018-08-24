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Краско раскрыл тайну развода

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Актер поставил жирную точку в истории об отношениях с молодой женой

Он полностью развеял появившиеся на днях слухи об их расставании и своем желании вернуться к третьей супруге. Все это преждевременно, заявил Иван Иванович.

"Ни о каком разводе нет и речи. В нашей семье все хорошо, так оно и будет в дальнейшем, даже не сомневайтесь", – сообщил Краско StarHit. А в ответ на вопрос о том, кому выгодно говорить о его очередном разводе, актер предположил, что, "наверное, тем, кто гонится за сенсацией".

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Более того, Иван Иванович уверен в себе и утверждает, что молодая жена его не бросит, так как у нее самой за душой ничего нет. Ну а если Наталья захочет развода, то актер вряд ли будет препятствовать этому.

Краско был женат четыре раза. С первой супругой актер прожил четыре года. Следующий брак – с учительницей Кирой Петровой – продлился 41 год, но 11 лет назад вторая жена умерла.

В 2001 г. Иван Иванович оформил отношения с художницей по костюмам Натальей Вяль. Супруги прожили вместе десять лет.

В четвертый раз Иван Краско женился три года назад. Его супругой стала девушка младше на 60 лет. Неравный брак актера долго обсуждали, и многие осуждали, так как считали, что молодка преследует корыстные цели. Поговаривали даже о ее двойной жизни и многочисленных любовниках.

И вот на днях СМИ сообщили, что знаменитый актер разводится с 27-летней женой и вернется к бывшей супруге. "Вопрос нашего с ней расставания неизбежен. Брак с Натальей Александровной – это же был эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги", – цитировали они Краско. А среди причин разрыва называли нежелание молодки рожать детей и планы актера вернуться к экс-супруге Наталье Вяль.

Однако сегодня Иван Иванович неожиданно признался, что у них с молодой женой все хорошо...

Полина ДОРОЖКИНА
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