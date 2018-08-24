Разводы озолотили знаменитостей

Расставание с супругами приносит звездам огромный доход

Они буквально гребут деньги лопатой. Речь идет о десятках и сотнях миллионов, а иногда и больше миллиарда набегает.

Громадное состояние приобрела Виталина Цымбалюк-Романовская на одних только интервью о разводе с Арменом Джигарханяном. За год она стала самой востребованной героиней телепрограмм: каналы прямо бились насмерть за киевскую пианистку, а она ни одному из них не отказала. И платили ей ого как – и 500 тыс., и 1 млн рублей. Да и точка не поставлена. Появилась интрига: пианистке приписывают роман с Прохором Шаляпиным. Так что деньги на дорогие рестораны и салоны красоты у Виталины долго не закончатся. Да и квартирка может новая появиться, не в браке с известным артистом нажитая.

После развода с Сергеем Шнуровым к Матильде пришел больший финансовый успех. Бизнес процветает: клиентов в ее ресторане "Кококо" прибыло вдвое. Теперь женщины чаще несут туда свои деньги: одни из любопытства, другие – из солидарности. Многие уверены, что у экс-супруга красотки уже есть новая пассия, при этом она до сих пор одна, а "брошенкам" сочувствуют (Ольга Бузова на этой теме миллионы подняла). Поэтому доходы заведения еще увеличатся. Кроме того, некоторые туристки выбирают в Санкт-Петербурге "Кококо", скорее, не ради авторской кухни, а чтобы, вернувшись домой, похвалиться, что посетили ресторан "бывшей Шнурова". Так что за благосостояние Матильды не стоит переживать – она наверняка озолотится.

Заметно подросли гонорары Риты Дакоты и Влада Соколовского после сообщения об их расставании. За одно сольное выступление теперь они получают минимум 250 тыс. руб., что очень прилично для певцов их уровня. Да и билеты на концерты этих двух артистов в Москве стали разбирать быстрее. В Instagram Риты появилась реклама, и на подходе, по слухам, новые контракты. Да и привлекательная молодая женщина, которую предал муж-бабник, к тому же с младенцем – подходящая героиня для ток-шоу, что принесет ей немалый доход.

Что касается самого громкого на сегодня развода – Евгения Петросяна и Елены Степаненко, тут тоже все путем. И пока суд решит, что и кому из них достанется из нажитого вместе добра, стоимость которого, по некоторым подсчетам, достигает 1,5 млрд, юмористы времени даром не теряют. Они уже вовсю рубят бабки, чтобы заиметь собственный дополнительный капитал. Благодаря их разводу больше молодых людей стали зрителями "Смехопанорамы", вернулись старые поклонники, появились новые. А сами они, пока именитые адвокаты ходят в суды, не сидят сложа руки. Степаненко собирает полные залы с программой "Мужчины и женщины", и у Петросяна везде аншлаги. Кроме того, многие мечтают пригласить артистов на новогодний корпоратив и даже миллиона не пожалеют за их шутки выложить. А за один концерт Евгений Ваганович и Елена Григорьевна получают почти вдвое больше, чем прежде, – до 700 тыс. рублей.

Получается, что в материальном плане расставание идет знаменитостям только на пользу...