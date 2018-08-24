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Джигарханян полюбил

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В жизни актера произошли заметные перемены

Как бы там ни было, а время лечит. Вот и Армен Борисович после всех передряг отдался новому чувству. Об этом рассказал он сам.

Джигарханян извлек уроки из прошедших семейных неурядиц, он по-другому смотрит на жизнь и даже начал все с чистого листа, о чем сообщил в эксклюзивном интервью сайту "Комсомольская правда".

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В театре под руководством народного артиста СССР открылся 23-й сезон, идет подготовка к премьере. Армен Борисович вошел в новый сезон бодрячком.

Он ежедневно с самого утра приезжает в театр. Лично следит за ходом репетиций, подробно разбирает сцены с артистами и режиссером спектакля.

На здоровье Джигарханян не жалуется, да и выглядит прекрасно. О прежних женах и пережитых трудностях совсем не вспоминает.

Актер все так же, согласно своему кредо, несмотря ни на что, удивляется и радуется жизни. "За этот год я научился хорошо жить", – заявил он.

И поделился секретом. "Если хочешь хорошо жить, надо сильно себя полюбить. Это моя формула", – пояснил Армен Борисович.

Вот сейчас он, наконец-то, и полюбил.

А раньше все было не так. "Я считал: прежде думай о Родине, потом о театре и в конце о себе", – отметил Джигарханян.

Лето знаменитый актер проводит в Москве. Он живет на Арбате, в своей старой квартире и часто гуляет по переулкам, и жара ему не мешает, ведь он южанин.

И то, что его узнают, воспринимает спокойно. Ему приятно перекинуться словом с доброжелательными людьми.

А если бы пришлось начинать все сначала, то в бизнес Джигарханян не пошел бы. "Всегда теряю деньги, потому что считать их не умею", – сказал он. Да и вообще ничего в своей жизни он не хотел бы менять.

Тем временем у его бывшей молодой жены жизнь тоже идет своим чередом. Она даже проводит время с молодым и известным в светской тусовке мужчиной. И как знать, может, пока экс-супруг полюбил себя, Виталина воспылалачувствами к другому...

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА
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