Любовница открыла секрет покорения Петросяна

Молодая помощница известного юмориста оказалась той еще штучкой

Верно говорят, что внешность обманчива. Казалось бы, откуда скромница из Тулы может знать, как покорить мужчину, к тому же знаменитого. А она в курсе. И не только другим советы дает, но еще и сама это применяет – Евгений Ваганович у нее прям ручной.

Он нежен и обходителен с молодкой, ни разу не повысил на нее голос, "безоговорочно доверяет ее мнению и вкусу". Мало того, ходит с нею на гламурные мероприятия, в бутики и салоны красоты.

А когда-то, в бытность поклонницей артиста, Татьяна просвещала подруг в интимных вопросах. Еще восемь лет назад она объявила, что сильной и равноправной с мужчиной женщину сделала жизнь, цитирует сайт "Комсомольская правда".

Что касается завоевания представителей сильного пола, то Брухунова твердо уверена, что любого из них можно покорить "искренним чувством и терпением". По ее словам, и сейчас есть женщины, готовые идти за любимым и в огонь, и в воду.

А вот с первого взгляда любви не бывает, может возникнуть только симпатия, отметила Татьяна.

Она давно начала вести в интернете дневник и в нем делилась личными переживаниями. С 2016 г. ее карьера развивалась чересчур стремительно: сначала Брухунова стала сисадмином сайта Елены Степаненко, потом заведовала порталом Евгения Петросяна и поднялась до личного помощника и сразу директора юмориста.

В том самом дневнике Татьяна рассказывала об отношениях со взрослым мужчиной. И признавалась, что он женат.

Девушка называла любимого "гением морального садизма" и при этом писала: "Я краснею и молчу, схожу с ума от запаха его духов, плачу при прощании, хотя знаю, что увижу его завтра", "Ты называешь меня святой, но это не так, просто я очень сильно тебя люблю!", "Я так сильно люблю тебя, что при одной мысли о тебе у меня перехватывает дыхание и на лице появляется улыбка... Неужели так сильно можно любить?!"

О ком это она, остается только догадываться...