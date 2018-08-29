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Любовница открыла секрет покорения Петросяна

Евгений Петросян. Кадр youtube.com
Молодая помощница известного юмориста оказалась той еще штучкой

Верно говорят, что внешность обманчива. Казалось бы, откуда скромница из Тулы может знать, как покорить мужчину, к тому же знаменитого. А она в курсе. И не только другим советы дает, но еще и сама это применяет – Евгений Ваганович у нее прям ручной.

Он нежен и обходителен с молодкой, ни разу не повысил на нее голос, "безоговорочно доверяет ее мнению и вкусу". Мало того, ходит с нею на гламурные мероприятия, в бутики и салоны красоты.

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А когда-то, в бытность поклонницей артиста, Татьяна просвещала подруг в интимных вопросах. Еще восемь лет назад она объявила, что сильной и равноправной с мужчиной женщину сделала жизнь, цитирует сайт "Комсомольская правда"

Что касается завоевания представителей сильного пола, то Брухунова твердо уверена, что любого из них можно покорить "искренним чувством и терпением". По ее словам, и сейчас есть женщины, готовые идти за любимым и в огонь, и в воду.

А вот с первого взгляда любви не бывает, может возникнуть только симпатия, отметила Татьяна.

Она давно начала вести в интернете дневник и в нем делилась личными переживаниями. С 2016 г. ее карьера развивалась чересчур стремительно: сначала Брухунова стала сисадмином сайта Елены Степаненко, потом заведовала порталом Евгения Петросяна и поднялась до личного помощника и сразу директора юмориста.

В том самом дневнике Татьяна рассказывала об отношениях со взрослым мужчиной. И признавалась, что он женат.

Девушка называла любимого "гением морального садизма" и при этом писала: "Я краснею и молчу, схожу с ума от запаха его духов, плачу при прощании, хотя знаю, что увижу его завтра", "Ты называешь меня святой, но это не так, просто я очень сильно тебя люблю!", "Я так сильно люблю тебя, что при одной мысли о тебе у меня перехватывает дыхание и на лице появляется улыбка... Неужели так сильно можно любить?!"

О ком это она, остается только догадываться...

Фоторепортаж
Раскрылись подробности раздела имущества Петросяна и Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Полина ДОРОЖКИНА
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