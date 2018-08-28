Степаненко передумала разводиться с Петросяном
Рассмотрение дела о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко может идти от трех до четырех месяцев, а раздел имущества растянется на годы, напомнил адвокат артиста Сергей Жорин. И все это, по его мнению, артистка учла.
Она преследует одну цель – как можно дольше оставаться законной супругой Евгения Вагановича и специально затягивает бракоразводный процесс, заявил ТАСС юрист. "Мы уверены, что она передумала", – пояснил Жорин.
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И "на следующем заседании станет очевидно, для чего в суд пришла Степаненко – чтобы защитить свои права или нарушить права Петросяна", – добавил юрист.
Жена хочет заставить юмориста отказаться от развода или согласиться на ее требования по разделу имущества, подчеркнул адвокат. И напомнил, что на предыдущем судебном заседании сторона Петросяна подала прошение о выделении в отдельное производство требований о расторжении брака.
О расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Почти сразу артистка выдвинула претензии больше чем на половину совместно нажитого состояния.
Позже адвокат юмориста Сергей Жорин говорил, что раздел имущества может продолжаться очень долго. А ведь пока даже его точной описи не проводили.
Хотя не раз упоминалось, что супруги делят элитную недвижимость и много чего еще на общую сумму 1,5 млрд рублей. Петросяну приписали роман с его помощницей Татьяной Брухуновой, которая якобы беременна. Адвокат известного юмориста все эти домыслы опроверг.
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