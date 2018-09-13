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Участник скандальной группы Pussy Riot оказался в реанимации

Петр Верзилов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Состояние Петра Верзилова оценивается как тяжелое

Активист Pussy Riot госпитализирован в токсикологическую реанимацию одной из столичных клиник.

Врачи поставили ему диагноз вертебро-базилярная недостаточность, сообщает телеграм-канал Mash. 

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Подруга Верзилова Вероника ​Никульшина подтвердила РБК, что Петр 12 сентября попал в больницу и пока находится без сознани, других комментариев она давать не стала. 

По словам близких Верзилова, его мать вчера отказались пускать в реанимацию и не сказали, каков предварительный диагноз ее сына, сообщает Meduza. Никульшина уточнила, что Верзилов плохо почувствовал себя после заседания суда, на котором слушалось административное дело против нее. "С восьми до десяти ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить", – приводит издание слова Вероники.

Врачам Верзилов сказал, что не принимал никаких веществ и ничего не ел. Медики не раскрыли Никульшиной диагноз активиста, так как она официально не является его женой. Они уточнили, что его состояние тяжелое, но динамика положительная – он стал реагировать на свое имя.

Петр Верзилов был активным участником участник арт-группы "Война", членом которой была его жена Надежда Толоконникова. Вместе с Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич Толоконникова была осуждена в 2012 г. по делу Pussy Riot. Тогда СМИ называли Верзилова продюсером группы. В финале чемпионата мира по футболу в Москве 15 июля Верзилов и три девушки, переодевшись полицейскими, выбежали на поле. Участники акции получили 15 суток ареста.

Валентина МАЙОРОВА
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