Больную Степаненко оставили без денег

Счета артистки под колпаком

Решение арестовать счета Елены Степаненко принял Хамовнический суд Москвы. Об этом рассказал адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.

"Призываем наших оппонентов сесть за стол переговоров, закончить бракоразводный процесс миром и перестать создавать напряжение как для самих себя, так и для миллионов зрителей", – добавил защитник.

Обеспечительный арест наложен на рублевые и валютные счета в разных российских банках. А это десятки миллионов рублей, отметил юрист.

Слушания по делу о разводе знаменитых юмористов проходят в столичном суде с 6 августа. Причину расставания Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально никто так и не назвал.

Артисты делят нажитое в браке имущество, стоимость которого, по некоторым данным, оценивается в 1,5 млрд рублей. Следующее заседание суда назначено на четверг, 11 октября.

Вот только как теперь Елена Григорьевна будет наряды себе покупать, не понятно. А ведь они ей, теперь уже почти свободной и достсточно обеспеченной даме, очень даже нужны, тем более, что на похудевшую артистку наверняка уже погляывают мужчины....