Больную Степаненко оставили без денег

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Решение арестовать счета Елены Степаненко принял Хамовнический суд Москвы. Об этом рассказал адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.
"Призываем наших оппонентов сесть за стол переговоров, закончить бракоразводный процесс миром и перестать создавать напряжение как для самих себя, так и для миллионов зрителей", – добавил защитник.
Обеспечительный арест наложен на рублевые и валютные счета в разных российских банках. А это десятки миллионов рублей, отметил юрист.
Слушания по делу о разводе знаменитых юмористов проходят в столичном суде с 6 августа. Причину расставания Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально никто так и не назвал.
Артисты делят нажитое в браке имущество, стоимость которого, по некоторым данным, оценивается в 1,5 млрд рублей. Следующее заседание суда назначено на четверг, 11 октября.
Вот только как теперь Елена Григорьевна будет наряды себе покупать, не понятно. А ведь они ей, теперь уже почти свободной и достсточно обеспеченной даме, очень даже нужны, тем более, что на похудевшую артистку наверняка уже погляывают мужчины....
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