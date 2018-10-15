Степаненко рассказала правду о себе

В последнее время об артистке поползли самые неприятные слухи

Но Елена Григорьевна все опровергла. Она.сообщила, что чувствует себя хорошо и выступает, как прежде.

"Где вы прочитали такое? Ничего подобного! Все концерты играю, со здоровьем у меня все в порядке!" – ответила Степаненко на вопрос корреспондента StarHit.

После начала бракоразводного процесса почти одно творчество спасает артистку. При этом она старается не привлекать к себе много внимания.

Ранее сообщалось, что на концертах Евгения Петросяна – сплошные аншлаги, а у Елены Степаненко – полный провал. Сама же она, писали СМИ, неудачно пытается оправдать срывы своих выступлений тем, что больна.

До этого Елена Григорьевна и ее адвокат почти не говорили об отношениях артистки с мужем и о разделе имущества знаменитых супругов. Степаненко только сказала, что все будет по закону. "Как суд скажет, так и будет. И вы об этом все узнаете", – добавила она.

А юрист назвала разрыв юмористки с Петросяном серьезной травмой для своей подзащитной.

В прошлом году Елена Григорьевна и Евгений Ваганович даже не заикались о расставании. А Степаненко в одном из интервью признавалась, что не выносит личное на публику.

"Не хожу ни по каким ток-шоу, не даю скандальных интервью. Мне это неинтересно", – отметила тогда артистка.

А фанаты известной четы все еще не верят в разрыв, так как считали супругов идеальной парой.

Недавно представитель Евгения Петросяна заявил, что юморист 15 последних лет не жил с женой. Поэтому, когда Степаненко захотела расторгнуть брак, он согласился.

Только процесс затянулся. И в этом адвокат юмориста винит его супругу. "Степаненко просто не хочет дать Петросяну развестись. Она опасается, что он вновь вступит в брак, а это будет для нее катастрофой", – пояснил Сергей Жорин.

Судебные слушания по этому громкому делу в самом разгаре. На заседаниях артисты делят большое имущество и решают вопросы об их совместных проектах. Вполне возможно, что после завершения всех разбирательств Степаненко сможет работать на сцене еще активнее, а новости о ее плохом самочувствии перестанут появляться вовсе.