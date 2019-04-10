"Все круче": Успенская показалась в коротком платье с глубоким декольте

Королева шансона восхитила поклонников новым образом

Любовь Успенская опубликовала в Instagram свежее фото. На нем она показана в гримерке. Фанаты пришли в дикий восторг.

Артистка показана в довольно провокационном наряде. На ней короткое платье с глубоким декольте, из которого видна грудь.

"Вчера в гримерке перед выступлением в @crocuscityhall на концерте "Подарок для Аллы". Море букетов, эмоций, полный зал! Аллочка, поздравляю тебя с наступающим юбилеем. Спасибо моему любимому стилисту за образ",

– написала певица под кадром. И поблагодарила "любимого стилиста за образ".

Поклонники не пожалели для любимой звезды самых лестных комплиментов:

"Все круче и круче", "Это бомба", "Просто шикарный образ", "Как всегда, выглядите на все сто", "Вы прекрасная, эффектная, красивая женщина!.. восхищаюсь Вами", "Макияж... бомбический", "Вам очень идет новая прическа. Роскошно!", "Платье-отпад", "Юбка по весне!", "Элегантно-красивая девушка!" ,"Шедевр", "Женственная, стильная", "Лучше всех", "Боже! Как! Ну как Вы это делаете? Так сногсшибательно выглядите", "Милая", "Эталон женщины", "Хороша", "Девушка на миллион", "Очень эффектная", "Молодая, великолепная", "Возраст только на пользу, внешность и фигура,как у девочки", "Секси", "Королева!", "Успенская, как коньяк, с каждым годом крепче и вкуснее", "Супер! Бомба! Огонь!", "На этом фото похожа на восточную принцессу из сказок"

Впрочем, отметились и недовольные Некоторые оказались более мягкими. "Пора поработать над образом, стилисты, ау! Сапоги, короткие платья?... Люба,вы в прекрасной форме,давайте просто переоденемся!" – посоветовала одна из таких.

Другие не сдержали отрицательных эмоций: "Натяжка лица шикарная!", "А что столько фотошопа? Естественные фото же лучше!", "Барби!", "Уже сама на себя не похожа...", "Парик нарушает пропорции туловища и головы, к сожалению...".

Кто-то при этом даже употребил слова из хита певицы. "Когда она уже сядет в кабриолет и уроет, куда-нибудь", – съязвила некая злобная дама.

Однако таких оказалось мало, как и прежде. На днях похожий восторг испытали фанаты, увидев королеву шансона на церемонии вручения музыкальной премии "Жара". Там Любовь Успенская появилась в черных микрошортах и лаковых ботфортах и не без удовольствия позировала перед фотографами. Поклонники, увидев фото и ролик, выложенный в соцсети, осыпали артистку комплиментами, заявив, что у нее прекрасная фигура, которую не стыдно показывать.

Между тем сама Алла Пугачева на выше упомянутом концерте так и не появилась. Бывший муж Филипп Киркоров объяснил это тем, что в преддверие юбилейного концерта Примадонна очень занята на репетициях. К тому же она, по словам поп-короля, очень скромный человек, вот и решила не приходить на выступление в свою честь...

