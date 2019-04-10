"Был грешок": Киркоров покаялся перед фанатами

Российский поп-король успокоил поклонников, но не совсем

Филипп Киркоров, похоже, остался доволен дополнением к популярности, которое произошло, после того как он отличился на Западе. Он опубликовал в Instagram целую фотосессию, на которой в деталях показано как все происходило.

"Нежданно-негаданно стал первым россиянином, "хайпонувшим" на REDDIT",

– похвалился он под снимками. Хотя пришлось и оправдываться.

В ответ на предупреждение одного из поклонников "Филя, нельзя это жрать, мой хороший" поп-король признался:

"Так я же продавал!.. хотя был грешок – съел пирожок...".

В целом фолловеры отнеслись к посту неоднозначно. Многих это позабавило. Они восхитились и позавидовали тем, кто оказался рядом с поп-королем:

"Мне очень нравится", "Даже за кассой крут", "То, что Вы первый и лучший во всем – это нам всем известно давно", "Да ну... Везде Вы успеваете. Уж настроение подняли", ""Мастер на все руки!.. Киркоров, он такой...", "Такой классный... и интересный человек. Супер во всем... постоянно удивляет, с чего-то невозможно скучать, веселый, жезнерадостный, окруженный с детьми и с молодыми. Всегда в тренде в моде и сам модный, стильный. Обожаю", "Филипп, как всегда умеет удивлять. Думаю, многие бы хотели оказаться на месте покупателя в тот момент или на месте работников "Макдональдса", Повезло кому-то", "Ох... и почему меня там не было?"

Киркорову популярности не занимать. Однако теперь он за границей добавил себе славы. Российский поп-король насмешил заокеанских жителей пестрым видом на его фото в минском ресторане быстрого питания.

Снимок появился на Reddit – всемирно известном новостном сайте, особенно популярном в США, Канаде и Великобритании. Российского исполнителя запечатлели в ресторане быстрого питания в белорусской столице, где он выступал со своим шоу "Цвет настроения".

На снимке артист изображен в желтом худи и голубом пиджаке с богатой отделкой и цветочным принтом за кассой с сотрудниками кафе. Фото появилоссь в разделе "Случайный Ренессанс", где публикуют современные снимки, напоминающие шедевры живописи эпохи Возрождения и в шутку был назван "тайной МакВечерей", как знаменитая фреска кисти Леонардо да Винчи, а Киркорова стали величать "МакИисусом" и предположили, что он может превращать воду в сырный соус. Пользователи были даже готовы считать певца богом.