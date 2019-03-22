"Как у кота бубенцы": у Киркорова обнаружили недостатки

Вид поп-короля шокировал фанатов

Филипп Киркоров, похоже, тщательно готовился к церемонии вручения международной музыкальной премии BraVo, ведь прибыл туда при полном параде. Однако фото, которые артист выложил в соцсети, поразили хейтеров до глубины души.

Вроде бы поп-король выглядел настоящим франтом в черном костюме с серебристыми вышивками на плечах. Однако были отчетливо видны его чересчур пополневшие щеки, заметно сверкающие от яркого света прожекторов.

Сам Филипп Бедросович был явно доволен собой и наслаждался обществом знаменитостей, причем не только российских. Он снялся со многими известными гостями, сообщив "о прошедшей ночи в Москве @bravopremia с великими артистами со всего мира".

Новый вид певца, которого и раньше не раз обвиняли в увлечении "процедурами молодости", теперь лишь подтвердил худшие опасения его поклонников. Они больше не сомневались: артист опять прибег к услугам пластической хирургии.

"Как у кота бубенцы", "Ботокс вколол 100%", "Разнесло-то как мощно", "Все в порядке?", "Много ботокса",

– забеспокоились фанаты, испуганные тем, как выглядит лицо поп-короля.

Видно, Киркоров так и не осознал, что за "безобидной иглой" могут скрываться большие риски подцепить заражение крови, и каждая очередная такая процедура добавляет этому шансов. Ему также грозит подобная опасность, ведь даже в крупных и элитных клиниках десятки человек, не задумываясь о последствиях, стали жертвами погони за молодостью и красотой.

Однако не только об этом размышляли подписчики. Они даже представили, как лицо бывшего мужа сразит наповал Аллу Борисовну и назвали щеки Киркорова "инфаркт Пугачевой".

Их волнение легко объяснить. Инъекции ксеомина, к которым наверняка прибегал Филипп Киркоров, неоднократно заканчивались летальным исходом как раз из-за заражения крови. Так что артисту стоит задуматься...