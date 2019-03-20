Киркоров спасается от гибели

Новость о покушении на поп-короля многим не дает покоя

Сам же Филипп Киркоров реагирует на все эти разговоры весьма бурно. Однако при этом, как стало известно вездесущим папарацци, личную охрану усилил.

Присутствующие на недавней презентации клипа певца ВладиМира заметили, что после новостей о покушении Киркоров усилил меры собственной безопасности. Охрана, которая раньше на светских вечеринках стояла от певца на приличном расстоянии, теперь везде следовала за ним по пятам, пишет "Собеседник".

Даже когда Филипп Бедросович подсел за столик к Заре и Елене Север, секьюрити встал рядом. Он зорко следил за тем, чтобы к звезде не подходили посторонние.

Заметили окружающие и другое. После сообщений о заказе на его убийство Киркоров стал чересчур нервным и, видимо, желая снять стресс, в тот вечер много ел.

В шоу-бизнесе бурно судачат о словах обвиняемого в подготовке теракта на концерте певца в Махачкале, который заявил, что целью взрыва было убийство звезды якобы по заказу Максима Галкина, пообещавшего заплатить за это 2 млн рублей. Вот и на вышеупомянутой светской тусовке не обошлось без разговоров об этом.

Колумнист Отар Кушанашвили сомневался, что такое возможно. "Это какой-то фарс! Я знаю Максима еще до его всесоюзной славы. Он – порядочный человек и на такое не способен", – горячо убеждал он окружающих.

Поп-король, видно, прибыл на очередную тусовку в плохом расположении духа. Может, из-за того, что в тот день ему вырвали зуб, предположили журналисты. Когда артиста попытались расспросить о покушении, он даже взбесился.

"Закрыли тему!" – раздраженно потребовал Киркоров, после чего демонстративно развернулся и ушел подальше.

Новость о возможном покушении на поп-короля вызвала бурные споры и в соцсетях. Одни верят, другие – нет. Сами же невольные участники обсуждаемых событий сначала молчали, потом также высказались.