От Киркорова ушел отец

Родитель отказался выступать с поп-королем

Еще недавно Филипп Киркоров давал концерты, на которых его отец Бедрос обязательно исполнял несколько песен. Теперь артист выступает без папы – тот ушел от него.

Причину объяснил сам пожилой мужчина. "У Филиппа очень много перелетов, расстояния большие. Мне тяжело это переносить. Поэтому принял решение уйти из коллектива", – отметил он, передает "Собеседник".

Раньше, по его словам, все было по-другому. Гастроли часто проходили "в тяжелых условиях, даже хороших отелей не было". Однако тогда болгарский певец говорил сыну, что "для артиста условия не важны – он должен выкладываться на все сто процентов".

Сейчас сам Бедрос Киркоров не может"вести такую жизнь, как раньше: возраст все-таки". И Филиппу он советует уменьшить нагрузку. Однако тот пока не прислушался: его график расписан на месяцы вперед, и поп-король даже не думает сокращать количество выступлений.

Поп король, как сообщил отец, "без работы не может... не умеет отдыхать". Это подтверждают и сообщения артиста в Instagram. К примеру, сегодня у него концерт в Северной столице. В сторис показано, что Филипп уже прибыл туда.

"Каждый год делает программы – одна лучше другой, записывает новые песни. Знаю, что многие критикуют его за дуэт с Басковым. Они там похулиганили немного. Но если бы он не был таким, то не был бы Филиппом", – поделился мнением о творчестве сына Бедрос Киркоров.

Сам он теперь много времени проводит в Новгороде, где живет с женой. Планов не строит, активно занимается спортом. При этом часто приезжает в Москву – к сыну и внукам, в которых души не чает. Сын и дочь поп-короля тоже любят дедушку.