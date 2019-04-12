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От Киркорова ушел отец

Бедрос Киркоров и Филипп Киркоров. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Родитель отказался выступать с поп-королем

Еще недавно Филипп Киркоров давал концерты, на которых его отец Бедрос обязательно исполнял несколько песен. Теперь артист выступает без папы – тот ушел от него. 

Причину объяснил сам пожилой мужчина. "У Филиппа очень много перелетов, расстояния большие. Мне тяжело это переносить. Поэтому принял решение уйти из коллектива", – отметил он, передает "Собеседник".

Раньше, по его словам, все было по-другому. Гастроли часто проходили "в тяжелых условиях, даже хороших отелей не было". Однако тогда болгарский певец говорил сыну, что "для артиста условия не важны – он должен выкладываться на все сто процентов".

Сейчас сам Бедрос Киркоров не может"вести такую жизнь, как раньше: возраст все-таки". И Филиппу он советует уменьшить нагрузку. Однако тот пока не прислушался: его график расписан на месяцы вперед, и поп-король даже не думает сокращать количество выступлений. 

Поп король, как сообщил отец, "без работы не может... не умеет отдыхать". Это подтверждают и сообщения артиста в Instagram. К примеру, сегодня у него концерт в Северной столице. В сторис показано, что Филипп уже прибыл туда.

Фото: https://www.instagram.com/stories/fkirkorov/

"Каждый год делает программы – одна лучше другой, записывает новые песни. Знаю, что многие критикуют его за дуэт с Басковым. Они там похулиганили немного. Но если бы он не был таким, то не был бы Филиппом", – поделился мнением о творчестве сына Бедрос Киркоров. 

Сам он теперь много времени проводит в Новгороде, где живет с женой. Планов не строит, активно занимается спортом. При этом часто приезжает в Москву – к сыну и внукам, в которых души не чает. Сын и дочь поп-короля тоже любят дедушку. 

Фоторепортаж
Киркоров встряхнул поп-тусовку
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Полина ДОРОЖКИНА
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