"Какая пошлая": Шурыгина снялась без лифчика

Скандально известная девушка показалась в откровенном виде

Диана Шурыгина опубликовала в соцсети новый пост. Под фото она поделилась мнением о счастливой семейной жизни. Однако то, как выглядит дважды изнасилованная особа на снимке, взбесило подписчиков.

"Фу ты, какая пошлая! Девушка после изнасилования такие фото не выкладывает", "Что, опять оголилась? Так тебя и тянет за старое взяться", "Она привыкла к такому образу жизни...", "Как муж разрешает ей это выкладывать", "Зря ты такие фото выкладываешь... Понятно, мужу хочется тобой похвастаться, но стоит думать головой – он тебя позорит...", "После того как она себя сама опозорила, больше ее уже никто не запозорит", "Диана, поскромнее фоточки нельзя?",

– распекали они. Некоторые отметили: "Ступни просто...", "А смотрит-то не туда, куда надо", "Сисек вообще нет".

Другие припомнили историю Дианы. "Понятно, почему ее насилуют", "Лишь бы после этого фото не заявила, что ее изнасиловали", – подвели они итог.

Однако нашлись и защитники. Такие восхищались и Шурыгиной, и ее мужем:

"Какие вы классные... Диана, ты очень красивая и сексуальная", "Ты довольно симпатичная", "Очень! Очень толковая попка!", "Отличная", "Классная фигурка. Так держать", "Вау очень крутая", "Безумно нежное фото", "Красивая пара... живут люди давно вместе и любят друг друга, чего вы так реагируете, и зачем вспомнить то, что было давно?", "Отличная пара, я рада что ты в надежных руках", "Идеально получились на фото".

Сама Шурыгина, ставшая известной из-за скандальных ток-шоу, учила фанатов секретам крепкого брака. Позируя топлес на ноге мужа, девушка рассказала, как сохранять идеальные отношения после свадьбы.

"Брак, как и любые взаимоотношения, нужно всегда поддерживать и не пускать на самотек. Над отношениями нужно работать!" – поделилась опытом Диана. Самое важное, по ее мнению, – идти на компромиссы, давать второй половинке больше свободы, заранее договориться о распределении домашних обязанностей, уважать друг друга и показывать свою любовь.

Только мало кого из интернет-пользователей привлекли ее советы. "Прославившаяся" благодаря изнасилованию девушка не тот человек, который должен учить семейным ценностям, заявили многие.

Ранее Шурыгину также высмеивали за плоскую грудь. Тогда вместо лестных слов она получила колкие замечания. Много негатива попало на страницу Дианы и тогда, когда она поместила в Instagram "голое" фото и когда в Сети оказался эротический кадр жертвы изнасилования.

Жертву изнасилования Диану Шурыгину взял в жены оператор Первого канала Андрей Шлянин. Их свадьба состоялась полтора года назад.

О Шурыгиной заговорили в начале февраля 2017 г., после программы "Пусть говорят", на которой она заявила об изнасиловании на вечеринке в частном доме. В результате молодого человека, на которого указала пострадавшая, приговорили к восьми, а после к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

