"Пошла по наклонной": Лобода в лифчике потрогала интимное место

Артистку резко осудили за пошлость

Светлана Лобода разожгла невиданные страсти новыми снимками в соцсети. На них она показана в брючном костюме.

Пиджак распахнут, и грудь артистки, чуть не выпадающая из черного лифчика, оказалась на виду. Дополняют образ широко расставленные ноги. Столь раскованная поза артистки вызвала неоднозначную реакцию поклонников.

Сама она под кадрами написала: "Перерыв на кофе".

Только не всем поклонникам понравилось увиденное. Многие раскритиковали звезду:

"Пошла по наклонной", "Безобразно сидите,"леди", "А чего так раскорячило?", "Безумие", "Можно и шире ноги, как Волочкова...", "Поза, как для женщины... не очень", "не идет как мужчине сидеть с растопыренными ногами", "Бухнула", "Вульгарно", "...(зачем) так ноги раздвигать?", "Похоть", "Как дура сидит".

Преданные фанаты защитили любимицу. "Звезда устала", "Расслабон", "А может, пошло оно все... Остановись", "Замаялась, поди", – отметили они и пожалели "трудяжку".

Остальные буквально потеряли головы от вида певицы. Ее расхваливали как могли: "Нереальная!", "Роскошная", "Шикарная", "Горяча и бешена...🔥🔥", "Какая идеальная😍😍😍😍", "Боже мой 😍😍😍 красивая", "Потрясающе выглядите……🌺🌹💐🌹🌺🌹💐💐🌹🌺🌹💐🌹🌺🌹💐🌹🌺🌺🌹💐💐👍👍👍👍👍👍👍👍👍", "Как всегда, прекрасна)))))", "Классная".

Больше других завелись мужчины. "Какая кайфовая😻", "Стиль просто🔥", "Господи, полегче... Слишком идеальноооооо", "Заманчиво", "Света, ну зачем ты так со мной? Ну зачем?", "Божественная❤️❤️❤️❤️❤️", "Огонище", "Ты милашка", "Икона стиля 💎", "Балдею", "Платиновая моя 😍💎", "Торнадо", "Вау, притягательная!💞💞💞", "Обожаю", "Секс👍", "Такая бомбическая!" – поделились они впечатлениями.

Ранее артистка опьянила публику эротичным видом. Некоторые будто захмелели как от крепкого алкоголя, когда увидели ее на сцене с обнаженным бюстом.

Певица давала концерт в столице Белоруссии. Выступление завершилось громким успехом. "Суперзвезда" покорила зрителей и голосом, и пластикой, и очень смелым нарядом, почти открывшим ее грудь.

Многих и тогда переполняли эмоции. Большинство поклонников испытали бурный восторг: "Эмоции переполняют!", "Минск возбудился!", "Это было наполнено суперэнергией!"

