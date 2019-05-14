Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Пошла по наклонной": Лобода в лифчике потрогала интимное место

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Артистку резко осудили за пошлость

Светлана Лобода разожгла невиданные страсти новыми снимками в соцсети. На них она показана в брючном костюме.

Пиджак распахнут, и грудь артистки, чуть не выпадающая из черного лифчика, оказалась на виду. Дополняют образ широко расставленные ноги. Столь раскованная поза артистки вызвала неоднозначную реакцию поклонников.

Сама она под кадрами написала: "Перерыв на кофе".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Coffee break 😎

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Только не всем поклонникам понравилось увиденное. Многие раскритиковали звезду:

"Пошла по наклонной", "Безобразно сидите,"леди", "А чего так раскорячило?", "Безумие", "Можно и шире ноги, как Волочкова...", "Поза, как для женщины... не очень", "не идет как мужчине сидеть с растопыренными ногами", "Бухнула", "Вульгарно", "...(зачем) так ноги раздвигать?", "Похоть", "Как дура сидит".

Преданные фанаты защитили любимицу. "Звезда устала", "Расслабон", "А может, пошло оно все... Остановись", "Замаялась, поди", – отметили они и пожалели "трудяжку".

Остальные буквально потеряли головы от вида певицы. Ее расхваливали как могли: "Нереальная!", "Роскошная", "Шикарная", "Горяча и бешена...🔥🔥", "Какая идеальная😍😍😍😍", "Боже мой 😍😍😍 красивая", "Потрясающе выглядите……🌺🌹💐🌹🌺🌹💐💐🌹🌺🌹💐🌹🌺🌹💐🌹🌺🌺🌹💐💐👍👍👍👍👍👍👍👍👍", "Как всегда, прекрасна)))))", "Классная".

Больше других завелись мужчины. "Какая кайфовая😻", "Стиль просто🔥", "Господи, полегче... Слишком идеальноооооо", "Заманчиво", "Света, ну зачем ты так со мной? Ну зачем?", "Божественная❤️❤️❤️❤️❤️", "Огонище", "Ты милашка", "Икона стиля 💎", "Балдею", "Платиновая моя 😍💎", "Торнадо", "Вау, притягательная!💞💞💞", "Обожаю", "Секс👍", "Такая бомбическая!" – поделились они впечатлениями.

Ранее артистка опьянила публику эротичным видом. Некоторые будто захмелели как от крепкого алкоголя, когда увидели ее на сцене с обнаженным бюстом.

Певица давала концерт в столице Белоруссии. Выступление завершилось громким успехом. "Суперзвезда" покорила зрителей и голосом, и пластикой, и очень смелым нарядом, почти открывшим ее грудь.   

Многих и тогда переполняли эмоции. Большинство поклонников испытали бурный восторг: "Эмоции переполняют!", "Минск возбудился!", "Это было наполнено суперэнергией!"

Фоторепортаж
Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды
Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей