Вдова ослабела, охрану усилили: в Москве прощаются с Доренко

Слышны рыдания у гроба образовалась пробка

Проводить Сергея Доренко в последний путь пришли его родные, близкие и коллеги. Прощание началось в 11:00 на Троекуровском кладбище.

Из-за того, что число людей, пришедших туда, быстро растет, зал уже забит до отказа. У гроба даже возникла пробка, к нему не подойти, сообщает "МК".

Тихо играет музыка. Гроб окружен венками – от президента России, от Первого канала, от Союза журналистов России, от европейской медиагруппы, от ТАСС, от Дмитрия Киселева, от Михаила Гуцериева, от коллег – и бордовыми розами. Но цветов мало. Многие пришли с пустыми руками

Мать Сергея плачет и вспоминает, каким был сын, как он читал, как делился с ней. Рядом сидят вдова Сергея Юлия и его сын Прохор. Дети от первого брака сидят с другой стороны, они выглядят спокойными.

Впустили в зал и поклонников журналиста. Они – и мужчины, и женщины – тоже плачт у его гроба, слышны громкие всхлипывания.

Около ритуального зала стои охрана. Служба безопасности кладбища попросила подкрепление.

До начала церемонии некоторые коллеги поделились переживаниями. Соведущая Доренко Анастасия Оношко рассказала, что журналист "был прикольный, отличный". И добавила, что не могла представить его смерть, о которой сам он "говорил всегда и много... шутил на эту тему".

Вспомнили коллеги и недавний скандал. Главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. И сказал, что дочерей Сергея Доренко, обвинявших вторую жену отца в его смерти, "надо простить".

Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался 9 мая, упав с мотоцикла в Москве. Ему было 59 лет. Сначала причиной его смерти назвали приступ сердечной недостаточности

