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Борисова исхудала на таблетках

Дана Борисова. Фото:instagram.com/danaborisova_official
Известная телеведущая продолжает бороться с зависимостью

Дана Борисова стала приглашенной гостьей на передаче Андрея Малахова. Девушка призналась, что во время съемок всегда смотрела в одну точку, а иногда и вовсе не реагировала на вопросы ведущего. Всему виной – плохое самочувствие звезды.

Борисова рассказала, что сейчас находится в состоянии сухого срыва. Оно возникает у людей через некоторое время после прекращения употребления наркотиков или алкоголя. В этот период человек чувствует апатию, испытывает постоянные перемены настроения, не может спать и есть. Телеведущая рассказала, что сейчас ей буквально кусок в горло не лезет.

"Я весила 55,5 килограммов, а теперь 51,5! Ничего для этого не делала. Ношусь по съемкам, нервничаю, устаю. Витамины пью, среди них — железо. Недавно сдавала кровь, обнаружен низкий гемоглобин",

цитирует блондинку "Стархит".

Выбраться из этого состояния Борисовой помогают не только врачи. Знаменитость рассказала, что ездила к "русской Ванге", чтобы спастись от зависимости.

Помогают Дане и мужчины, например, Андрей Малахов позвонил ей, чтобы узнать подробности ее здоровья. В ответ Борисова решила поддержать его в конфликте с Максимом Галкиным.

"Не обращай внимание на наезды семьи Галкиных и Пугачевых. Ты Журналист и ведущий номер 1, и это даже не обсуждается",

– написала звезда.

Напомним, Максим Галкин резко отреагировал на статью, опубликованную в журнале Андрея Малахова. В материале утверждалось, что в скором времени на Кипре будет достроен дом звездной семьи, и они покинут Россию. Галкин назвал эту информацию ложью и жестко раскритиковал телеведущего.

Дарья ПЕТРОВА
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