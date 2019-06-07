"Барик, вставай!": Гузееву ужаснули фото у гроба Алибасова

Искрометная ведущая не спешит оплакивать продюсера

Актриса и теледива Лариса Гузеева, известная своим остроумием и колким слогом, переживает за музыкального продюсера Бари Алибасова. Своей болью она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

После появившихся в Сети снимков с похорон друга ведущая "Давай поженимся" выложила фотографию, на которой она спряталась за крепким мужским плечом отца нанайцев, сочинив к снимку трогательную подпись.

"Барик, дорогой, Душа-Человек, ну ты чего это! Вставай! Возвращайся к нам!"

– попросила Гузеева. При этом комментарии к публикации артистка запретила, дабы не отвечать на злословия своих подписчиков.

Напомним, в среду, 5 июня, вечером в СМИ появилась информация о смерти 72-летнего создателя группы "На-на". К счастью, она оказалась ложной. Музыкального продюсера госпитализировали. Он по ошибке глотнул жидкости для очистки труб.

Из-за своей невнимательности Алибасов получил ожог пищевода, дыхательных путей и желудка. Теперь ему предстоит долгая реабилитация. Вслед за супругом слегла и Лидия Федосеева-Шукшина. Сердце актрисы не выдержало болезни мужа.

Кстати, она собирается подать в суд на производителя химиката, которым отравился Алибасов, передает агентство "Москва". По словам его помощника Сергея Моцаря, упаковка похожа на йогурт, который периодически пьет продюсер.

Из последних новостей известно, что Бари Каримовичу стало хуже. Он не может дышать самостоятельно, а только при помощи аппарата.