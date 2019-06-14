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"Прожигает через экран": Серябкина разлеглась на крыше

Ольга Серябкина. Кадр youtube.com
Экс-солистка группы "Серебро" взбудоражила фанатов очередным откровением

Ольга Серябкина, известная под сценическим псевдонимом MOLLY, нередко показывается фанатам в интересных нарядах. На свежих фото, которые певица выложила в соцсети, на ней черное платье с глубоким декольте, едва прикрывающим соблазнительные формы.

Артистка позирует лежа. В первом кадре одна ее рука заведена за голову, другая будто держит пояс. Задумчивый взгляд устремлен вверх. Во втором девушка томно смотрит прямо в камеру.

"Идеальный летний вечер... Какой?..",

– поделилась звезда размышлениями. После чего добавила: "Берешь плед, закуски, книгу и - гоу на крышу. Осталось только достать ключи от нее...". А в заключение попросила фанатов написать "свои варики самого классного вечера".

 

Поклонники не остались равнодушны ни к снимкам, ни к словам любимицы. Особенно разволновались мужчины.

"Этот взгляд прожигает прямо через экран... уффф", "Ох, мама...", "Как уснуть-то теперь", "Оля, сейчас умру", "Тут бы свою крышу не потерять... от твоих фото",  "Оля ну что ты делаешь", "Детка, я влюблен", "Хочу рядом лечь", "В обнимку с тобой",   

– поделились они чувствами и желаниями.

Не отставали и фанатки, которых восхитил вид бывшей солистки "Серебра". Дамы хвалили превицу:

"Красавица, ну черный ангел", "Огонь", "Богиня", "Сексуальная", "Ты просто вау".

А некий yaroslav_s_love посвятил Серебкиной переделанные строчки известной песни. "Люди, люди, ради бога тише – наша Molly прилегла на крыше! Вот она – сама любовь – ликует, Олечка с голубками воркует...", – написал он.

Звезда часто возбуждала подписчиков Сети пикантными кадрами. Не так давно она показала эротику в пальмах, а ее откровенное видео запретили. Ранее певицу даже назвали "королевой соблазна".   

Полина ДОРОЖКИНА
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