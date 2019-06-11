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Томная Серябкина показала эротику в пальмах

Ольга Серябкина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Артистка порадовала фанатов зажигательным видео

Ольга Серябкина (MOLLY) часто публикует в соцсети откровенные кадры. В свежем ролике, который экс-солистка группы поместила в Instagram, она выглядит не менее соблазнительно, чем прежде. Это не укрылось от внимательных поклонников.

На видео певица с томным взглядом танцует под пальмами. Из одежды на ней короткий топ с кружевом на тонких бретельках и яркие лосины, плотно облегающие стройные ноги и бедра. Движения красотки преисполнены эротики. 

"Спасибо... за этот кайф. Были оччень крутые съемки!!!! И, конечно, результат", – сообщила звезда под роликом. И не без кокетства спросила: "Как вам?".

  

Поклонники не заставили себя долго ждать – отреагировали сразу. Но пока одни сдержанно комментировали увиденное одним словом – "неплохо", – другие восхищались.

"Это огонь, жги", "Богиня", "Звезда", "Нереальная", "Такая классная", "Хорошо выглядишь в лосинах, Оленька. Фигурка у тебя честно зачетная", "Шикарна",  "Обалденно", "Как всегда, сексуальна", "Полный улет... супер", От тебя не оторваться", "Крутыха",   

 – наперебой хвалили они звезду. Мужчины, потерявшие головы, признались:

"Ольга Серябкина, ты такая красивая. Очень очень красивая. Ты так мне сильно нравишься...",  "Смотрю давно на тебя больше что 2 лет. Я скажу тебя это, что ты для меня не МОЛЛИ, ты девушка, кого я люблю всем сердцем, больше всего на этом свете", "Что мне постоянно кажется, что одежда в твоих образах – лишнее".

Некоторые, заявив, что это "слишком", смогли только выдохнуть. "Ваааау", "Ухххх", – лаконично отозвались они.

Такую картину можно часто наблюдать на странице Ольги. Правда, мнения пользователей соцсети о раскованности артистки нередко и расходятся. То говорят, что на нее обнаженную "можно смотреть вечно", то заявляют, что она "перешла грань", то соблазняются ее голыми прелестями, то критикуют за "горячие" фото.

Полина ДОРОЖКИНА
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