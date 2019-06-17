Певицу заподозрили в обмане

Ольга Серябкина и Максим Фадеев тайно поженились. Так решили подписчики страницы экс-солистки группы "Серебро", разглядев доказательство этого на новом видео в соцсети.

В ролике артистка показана в серебристом наряде с глубоким декольте. Сначала она весело улыбается, потом будто шалит, изобразив мимолетный поцелуй.

"Чистый флирт",

– написала звезда под видео. Только самых внимательных пользователей заинтересовало не это.

Они обнаружили украшение там, где должна быть обручалка, а некоторые и беременный животик приметили, и тут же заподозрили Ольгу в укрытии важного события в личной жизни, ведь на других фото кольца там совершенно не было видно, значит, подытожили поклонники, звезда снимает его, чтобы держать отношения в секрете.

"А что это сверкает такое золотой и на безымянном пальце?", "Замуж она вышла за Максима, что здесь не понятного?", "Похоже, серьезно, Ольга выскочила замуж!", "Поздравляю вас с вашим счастьем! Увидела у вас колечко на пальчике!", – поделились мнениями пользователи. И напомнили, что так же было с украинскими артистами: "Они, видимо, как Потап и Каменская много лет тянуть будут, а потом раскроют карты!".

Ольга Серябкина выступала в группе "Серебро", продюсером которой является Максим Фадеев, до октября 2018 года. Теперь она строит сольную карьеру под псевдонимом MOLLY. То, что у певицы с экс-боссом нечто большее, чем дружба, поговаривали и раньше, хотя нередко ей приписывали романы и с коллегами по сцене.

Артистка часто публикует в Instagram откровенные кадры, что не оставляет равнодушными поклонников. Просмотрев новое видео, фанаты также не забыли обсудить внешность Серябкиной. Одни подписчики осыпали любимицу комплиментами.

"Просто обворожительная милашка", "Вау, как всегда, на высоте", "Все моложе и моложе","Солнышко", "Котенок", "Такая классная и живая", "Королева бала", "Самая лучшая", "Божественная киса", "Шикарная женщина", "Кайф чистый",

– не могли остановиться они. Наиболее бурные эмоции выразили мужчины: "Не стреляй так", "Вкусняха", "Бесконечно можно смотреть", "Ну какая же онаааа", "Эх, Молли...", "Чистые сиськи", "Кокеточка", "Я твой!!!!!!!", "Классная чика", "Ох, как я хочу жениться на тебе. Оль, моя кисуля, пожалуйста, выйдешь за меня замуж?", "А сисечки меньше стали", "Невозможно оторваться".

Однако не промолчали и суровые критики. "Оля, не сутулься", "Спинку ровно держать надо", "Что за вид? Что с волосами? Дешево смотрится", "Где сиськи?", "Вечно волосы не собраны, не расчесаны", "Хоть бы помыла", "Пьяная, что ли, перекосило всю", "Мелкая такая", – перечислили они недостатки.

А кто-то даже не узнал певицу, высказавшись так: "Фуу, кто это".