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"Будто почки отказали": Гузеева показалась в странном виде

Лариса Гузеева. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Елена Пальм
Лицо актрисы напугало поклонников

Лариса Гузеева отдыхает в Италии с сыном и невесткой, не забывая поделиться впечатлениями об этом в соцсети. Однако последнее фото, выложенное в Instagram, шокировало некоторых фанатов – они рассмотрели у ведущей программы "Давай поженимся" признаки тяжелой болезни, а также вредных привычек и высказались, не подбирая выражений. 

"Мешки под глазами, будто почки отказали", "Так она и не скрывает, что бухала раньше, как конь😂😂Вы побухайте с её😉и у Вас такие будут",

– прокомментировали такие (здесь и дальше орфография и пунктуация авторов сохранены).

Снимок взят из архива, на нем Лариса Гузеева показана с коллегой Алексеем Серебряковым. Кадр посвящен дню рождения этого актера, в подписи звезда фильма "Бесприданница" поздравляет его.

У остальных пост вызвал разные эмоции и воспоминания. Одни присоединялись к поздравлениям Ларисы Гузеевой, другие обсуждали внешность актрисы, третьи припомнили интервью Серебрякова, после которого, как признались подписчики Гузеевой, они перестали воспринимать его положительно.   

Многим поклонникам понравилось и фото, и то, как выглядит звезда экрана. Они ответили злопыхателям и восхищались:

"Лорику даже идут эти мешочки под глазгами!", "Обсуждать внешность женщины моветон", "Ей так спокойно и надежно с хорошим настоящим мужиком.. другом", "Лариса, как всегда, шикарная", "Какая красавица!", "Молодые, красивые, талантливые! Очень приятно видеть картинку. Вызывает ностальгию и размышления. Талантливые люди. Вызывающие уважение!!", "Лариса ну что в вас так манит...? А? Ну просто МЕГА энергетика! А какая красавица!", "Мурашки от фото! ❤️ Вы просто 💥💥💥", "Молодцы, ребята💪Достойно живёте и трудитесь на радость людям! Заслуженные Артисты и умные, сильные люди по жизни!", "Вау, у вас шикарная внешность", "Лариса вы лучшая", "Вы бесшабашная и крутая".

Ларису Гузееву любят миллионы зрителей. Их покоряет независимость, искренность, воля артистки и ее сильный характер. Преданные фанаты всегда встают на ее защиту, хотя и сама ведущая "Давай поженимся" нередко резко осаждает зарвавшихся недругов, может и крепким словцом приложить. Хотя в этот раз звезда оставила без ответа грубости в свой адрес...

Фоторепортаж
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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА
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