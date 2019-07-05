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Юрию Шатунову провели экстренную операцию

Юрий Шатунов. Фото: www.globallookpress.com
Артист страдал из-за сильной боли

Певца Юрия Шатунова прооперировали в московской клинике. Поводом для госпитализации послужил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. По словам директора звезды, операция прошла удачно, музыкант уже пришел в себя после общего наркоза.

Это уже второй раз за неделю, когда звезде понадобилась помощь медиков. Во время гастрольного тура он пожаловался на резкую зубную боль, антибиотики и обезболивающие не помогали – пришлось вызвать скорую прямо перед концертом. Тогда врачи оперативно помогли Шатунову, но этого оказалось недостаточно.

Сейчас, после экстренной операции, Юрию предстоит восстановление и еще один поход клинику.

"В больнице Юрий, по прогнозам врачей, пробудет еще неделю. А потом перейдет в следующую клинику, удалять этот злосчастный зуб, с которого началось воспаление. Слава Богу, что все сделали вовремя, спасибо врачам",

рассказал "КП" директор артиста Аркадий Кудряшов.

Теперь главное для артиста восстановить свое здоровье до осени – с 10 октября у него начнется новый гастрольный тур. 

Дарья ПЕТРОВА
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