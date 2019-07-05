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Алибасов назвал своего спасителя после отравления

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Музыкант прибегнул к помощи восточной медицины

Продюсера Бари Алибасов выписали из больницы в середине июня, сейчас артист борется с последствиями отравления дома. Помогает ему не обычный доктор, а врач использующий восточные практики.

Пока состояние Алибасова не сильно улучшилось: он по-прежнему не может полноценно есть, а только пьет чай и детское питание.

"Меня лечит президент международной ассоциации китайской медицины. Китайская медицина – древняя наука, она включает в себя самые эффективные способы поднять человека на ноги. Мой доктор – прекрасный человек и врач",

– рассказывает продюсер группы "На-На".

Своим везением Алибасов считает воду, благодаря которой он сейчас может говорить.

"Меня частично спас кран с водой. Когда я по ошибке глотнул жидкость, то понял, что это не сок, и бросился к раковине. Верхнюю часть горла я смог промыть. То, что попало внутрь, сожгло пищевод", – цитирует музыканта "Вечерняя Москва".

К слухам, касающимся своего здоровья, Алибасов относится негативно. Он уверен, что люди просто пиарятся за его счет. Чтобы доказать факт того, что он действительно отправился, Бари Каримович позвонил жене. Лидия Федесеева-Шукшина в слезах подтверждает, что две недели была рядом с супругом, молилась и держала его за руку.

Артист уверен, что на сплетнях о нем наживаются телеканалы. При этом признание его сына о том, что он хорошо заработал на болезни отца, Алибасов никак не упомянул.

"Сегодня деньги – самая почитаемая "ценность". Рейтинг — тоже деньги. Телеканалы зарабатывают. Люди тянутся к "баблу". Ложь приносит деньги. Многие думают, что якобы за деньги можно все купить",

– рассказал продюсер группы "На-На".

Сейчас Бари Алибасов восстанавливает не только здоровье, но и работу своей музыкальной группы. Продюсер уже объявил кастинг и пообещал зрителям "необычайное шоу".

Дарья ПЕТРОВА
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