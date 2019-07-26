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"Дайте бабе мужика": Бузова запрыгнула на Эмина

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
После концерта в столице Азербайджана артистка повеселилась от души

Ольга Бузова, как и многие другие российские звезды, находится в Баку на фестивале "Жара", который стартовал 25 июля. В первый же день певица вышла на сцену, а позже в ярком коротком наряде с декольте отправилась на вечеринку. Там она зажигательно станцевала, в конце запрыгнув на спину другого артиста – Эмина Агаларова, – с расставленными ногами. Увидев это на ролике в соцсети, подписчики возмутились.

"Когда ты хочешь на ручки, но тебя не могут удержать 😂😂😂 @anton_bo 😈🤪 и когда ты спала 2 часа, хочется танцевать, но понимаешь, что сил больше нет 🙅🏻‍♀️ @eminofficial твои вечеринки – лучшие", – сообщила звезда "Дома-2" под видео с вечеринки.  

Комментарии на страницу Ольги потекли рекой. Недовольные не поскупились на резкие слова (орфография и пунктуация авторов тут и далее сохранены):

"Вечеринка кайфовая 😂😂😂🔥Как мне смешно на это смотреть🤣🤣🤣🤣🔥🔥🔥Внатуре жара💪😁", "Дайте бабе мужика", "Куда ж ты прыгаешь 😀... он же меньше тебя. Свалился бы вместе с тобой, видос был смешнее бы)))", "Лошадь", "Танцевать научись☺️💞", "Образумь ее МАТЬ !!!", "Все красиво..но это мусульманская страна..скромнее чуть надо быть", "Чет она как деревянная", "вообще никакая", "Непозорься ты уже женщина".

Ранее, во время выступления, Бузова упала и разбила коленку, о чем сообщила поклонникам в Instagram. "Больше всего боялась, что подскользнусь, и именно это со мной и произошло сегодня 😔 Надеюсь никто этого не заметил 😌", – рассказала она под фото в концертном костюме.

Подписчики обсудили не только наряд певицы: "Уверена, что жара – это не название фестиваля, а твой костюм. После такого выступления у всех точно жара!", "Оленька, ты молодец! Береги себя", "Честно говоря песня просто ужас",  "На узбечку похожа", "Зайка, бедная ножка :(".

Сначала на фестивале в Баку у Ольги все складывалось хорошо. По ковровой дорожке она прошлась в красном платье с длинным шлейфом, что произвело настоящий фурор. Потом звезда вышла на сцену с песней "Водица" и успешно отработала номер.

Ранее Бузова готовилась к "Жаре" в прозрачном микротопе, встав на четвереньки.

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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