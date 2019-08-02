Без фотошопа: известная певица показала "рыхлое тело"

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Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками фото с отдыха. Девушка позировала на пляже в купальнике, повернувшись к камере задней частью тела. На снимке подписчики заметили целлюлит и другие несовершенства кожи, кто-то и вовсе назван тело артистки "рыхлым".
На защиту Виктории встали поклонники: они поддерживают желание артистки выглядеть естественно и не редактировать снимки.
"Ого, какое тело рыхлое у вас", "Целлюлит виднеется (как многие подметили), и прыщ есть", "Естественная красота...Очень эффектное фото. Надоели "глянцевые" тела", "зато она натуральная, а не искусственная",
– написали в Instagram.
За естественную внешность на днях досталось и Лолите Милявской. Певица сняла видео без лифчика, что шокировало многих поклонников.
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