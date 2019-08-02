Без фотошопа: известная певица показала "рыхлое тело"

Звезде досталось за вид сзади

Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками фото с отдыха. Девушка позировала на пляже в купальнике, повернувшись к камере задней частью тела. На снимке подписчики заметили целлюлит и другие несовершенства кожи, кто-то и вовсе назван тело артистки "рыхлым".

На защиту Виктории встали поклонники: они поддерживают желание артистки выглядеть естественно и не редактировать снимки.

"Ого, какое тело рыхлое у вас", "Целлюлит виднеется (как многие подметили), и прыщ есть", "Естественная красота...Очень эффектное фото. Надоели "глянцевые" тела", "зато она натуральная, а не искусственная",

– написали в Instagram.

За естественную внешность на днях досталось и Лолите Милявской. Певица сняла видео без лифчика, что шокировало многих поклонников.



