Все на виду: Квитко снялась в микрободи

Модели пришлось прикрывать интимные места руками

Россяинка Анастасия Квитко снова порадовала многочисленных поклонников эротичными снимками. На этот раз красотка надела на себя крошечное блестящее боди, открывающее ягодицы и бедра. Декольте оказалось настолько глубокими, что Квитко пришлось прикрывать тело руками, чтобы в кадр не попало ничего лишнего.

Тело знойной россиянки оценили более 100 тысяч человек со всего света, они же завалили Анастасию восторженными комментариями: они признаются, что считают ее девушкой мечты.

"Ну картинка! Очень хороша! Эстетическое наслаждение! Такую фигуру в музее показывать!", "Потрясающая", "Нереальное тело", "Твое тело – мед", "Слишком горяча", "Она нереальная", "Мечта", "Сексуальная до предела", "Хотел бы провести с тобой ночь",

– написали в Instagram.

Анастасия Квитко признана русской версией суперзвезды Ким Кардашьян. Американка ввела моду на объемные ягодицы и грудь, сейчас за ее жизнью следят 146 млн. человек. Квитко пока отстает от Кардашьян – за ней пока наблюдают чуть больше 10 млн. пользователей.

Ранее в Сети появилось пикантное фото звезды сериала "Интерны".



