"Превысил дозу": экспериментальный препарат изменил Газманова

Певец раскрыл тайну своего "омоложения"

В своем Instagram Олег Газманов показал результаты своего преображения. На видео музыкант выглядит, как ребенок. По его словам, все дело в омолаживающем препарате, который он вместе с учеными разрабатывает уже 10 лет.

"Вчера после концерта в Алуште случайно превысил обычную дозу...", – рассказал Газманов в Сети.

На самом деле пост артиста всего лишь шутка. Заметно "омолодиться" ему помогло приложение на телефоне. Поклонники оценили чувство юмора 68-летнего Газманова, которому действительно удается хорошо выглядеть.

"Шутка удалась", "Такой смешной седой мальчишка", "Красавчик", "Ну и шутник! Обожаю! Настоящий мужчина!", "Не устаю тебе удивляться, Олег. Молодец, и творчеством занимаешься и отдыхать успеваешь. Еще и юмористом на полставки? Браво",

– написали поклонники под забавным видео.

Весной Олег Газманов признался, что на его голосовых связках несколько лет назад обнаружили опухоль. Для лечения рака артист использует не только традиционные методы. Например, он спокойно может голодать 36 часов.



